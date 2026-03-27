Baile en Culiacán termina en estampida por supuesto grupo armado
Las personas asistieron al cierre de campaña de uno de los candidatos para la elección de síndico municipal; en pleno evento empezaron a correr.
El cierre de campaña de uno de los candidatos para la elección de síndico municipal terminó en estampida, luego de que se reportara la presencia de hombres armados en las inmediaciones al baile.
El incidente se habría registrado la noche del jueves 26 de marzo en la plazuela central de la sindicatura de Aguaruto, perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa, a poca distancia del Complejo Estatal de Seguridad Pública.
Cantaba el grupo La Revancha
En algunos videos difundidos a través de redes sociales, se puede observar al grupo La Revancha, interpretando una de sus canciones, y de repente, las personas comienzan a correr, incluyendo a mujeres y niños.
De acuerdo a los pobladores, algunas personas se habrían percatado de la presencia de hombres armados, lo que provoco el pánico entre los asistentes, concluyendo repentinamente el evento.
El festejo fue realizado por Román Sarabia, uno de los candidatos a dirigir la sindicatura de Aguaturo, quien había organizado una caravana de apoyo hasta la Plazuela Benito Juárez, amenizado por Grupo DH y La Revancha.
No hay información oficial del hecho
Hasta el momento no se han reportado personas lesionados, pero las autoridades tampoco han dado a conocer información oficial sobre lo ocurrido en dicha sindicatura.
Sin embargo, algunas horas después, una persona fue atacada a balazos en la sindicatura de San Pedro, Navolato, a unos cinco kilómetros del festejo; el hombre fue trasladado a un hospital, pero falleció a consecuencia de las lesiones.
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