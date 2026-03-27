Baile en Culiacán termina en estampida por supuesto grupo armado

El cierre de campaña de uno de los candidatos para la elección de síndico municipal terminó en estampida, luego de que se reportara la presencia de hombres armados en las inmediaciones al baile.

El incidente se habría registrado la noche del jueves 26 de marzo en la plazuela central de la sindicatura de Aguaruto, perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa, a poca distancia del Complejo Estatal de Seguridad Pública.

Los músicos pararon en seco Especial

Cantaba el grupo La Revancha

En algunos videos difundidos a través de redes sociales, se puede observar al grupo La Revancha, interpretando una de sus canciones, y de repente, las personas comienzan a correr, incluyendo a mujeres y niños.

De acuerdo a los pobladores, algunas personas se habrían percatado de la presencia de hombres armados, lo que provoco el pánico entre los asistentes, concluyendo repentinamente el evento.

El festejo fue realizado por Román Sarabia, uno de los candidatos a dirigir la sindicatura de Aguaturo, quien había organizado una caravana de apoyo hasta la Plazuela Benito Juárez, amenizado por Grupo DH y La Revancha.

El baile Especial

No hay información oficial del hecho

Hasta el momento no se han reportado personas lesionados, pero las autoridades tampoco han dado a conocer información oficial sobre lo ocurrido en dicha sindicatura.

Sin embargo, algunas horas después, una persona fue atacada a balazos en la sindicatura de San Pedro, Navolato, a unos cinco kilómetros del festejo; el hombre fue trasladado a un hospital, pero falleció a consecuencia de las lesiones.

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