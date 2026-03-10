Multan a partidos con 50 mdp por frenar a mujeres; omiten obligación

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a los partidos políticos con multas por 50 millones de pesos, esto luego de que incumplieran con la obligación de destinar 3% de su financiamiento ordinario a promover el liderazgo femenil.

De este monto, 40 millones se deben a recursos no ejercidos en capacitación y promoción política de las mujeres, mientras que 10 millones corresponden a dinero no compensado del ejercicio fiscal 2023.

La consejera Carla Humphrey advirtió que la erogación de estos recursos no es opcional. “La igualdad sustantiva debe reflejarse en recursos bien ejercidos, de lo contrario la paridad es meramente formal”, subrayó.

Criticó el estereotipo de que a las mujeres “no les interesa la política”, argumento que aún se emplea para evitar el uso correcto del financiamiento público.

“No es admisible que, a la fecha, la concepción que se tiene del gasto del 3% que se debe destinar a la capacitación, promoción y liderazgo de mujeres se manifieste como innecesaria, porque afirman los partidos políticos que a las mujeres no les interesa la política, y lo hemos oído desafortunadamente desde hace mucho tiempo y hasta en estas mesas del Consejo General”, aseveró.

Asimismo, alertó que la omisión o desvío de estos fondos afecta la calidad democrática y podría derivar en denuncias ante la fiscalía electoral y procedimientos en la autoridad contenciosa, al poder constituir violencia política contra las mujeres en razón de género.

Dentro de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, autoridades electorales señalaron que el desarrollo de liderazgos femeninos sigue enfrentando graves resistencias estructurales dentro de los partidos.

La consejera Rita Bell López señaló que, aunque la paridad avanzó en las elecciones, persisten brechas en el acceso a presidencias municipales y episodios de oposición interna contra candidatas.

En tanto, la consejera presidenta Guadalupe Taddei reconoció que la redistribución formal de cargos no siempre garantiza una participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones.

Asimismo, advirtió sobre la permanencia de prácticas de exclusión y nuevas formas de violencia política, en especial en el ámbito digital.

El dato

Rezagos

• Persiste la falta de acceso de mujeres a presidencias municipales.

• Se identificaron formas de violencia política.

• Habrá denuncias ante la fiscalía electoral.

50 mdp es la multa contra partidos por no ejercer recursos a favor de las mujeres.

40 mdp no se ejercieron correctamente en rubros de capacitación y promoción política.