Va reforma electoral sin aval del PT-Verde; prevén que hoy pase en comisiones

Ni el Partido Verde ni el Partido del Trabajo (PT) han modificado su posición en contra de la reforma constitucional en materia electoral, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien destacó que, sin ellos, Morena no cuenta con los votos necesarios para aprobarla.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados citaron para la tarde de hoy martes a fin de discutir y aprobar la reforma. Si bien Morena tiene los votos suficientes para avalarla en comisiones, no cuenta con la mayoría calificada necesaria para que sea aprobada por el pleno.

Interrogado sobre si tiene esperanzas de convencer a los petistas y verdecologistas de votar a favor, Ricardo Monreal respondió:

— No, porque ellos ya tomaron su decisión y la han hecho pública. Además, nadie tiene por qué sentirse engañado, dado que ellos ya expresaron desde hace dos semanas su posición frente a este documento legislativo presentado por la Presidenta de la República.

— Entonces, ¿es muy probable que no pase?

— Es una de las posibilidades.

— Diputado, ¿estas pláticas que tienen con el PT y el Verde tienen que ver con que el clima no se crispe?

— En parte sí, tiene razón. En parte... nunca me gusta mentir, no miento. En parte es para que el debate se dé en un tono razonable, respetuoso y con argumentos, y no con insultos o descalificaciones. Morena no lo va a hacer; simplemente defenderá la propuesta de la Presidenta. Morena ya decidió respaldar la iniciativa y apoyarla a ella en una coyuntura que no es fácil de enfrentar.

Ricardo Monreal destacó que serán respetuosos de la postura de sus aliados:

— No tiene ningún problema aceptar que ellos anticiparon su voto. Tanto el PT como el Verde adelantaron su postura en lo particular sobre esta reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone modificaciones a 11 artículos de la Constitución; así que ya no causa ninguna sorpresa.

“Si es mañana, si es pasado, si es la semana que entra o en 20 días, el PT y el Verde ya adelantaron su voto y veo difícil que cambien su opinión. Sin embargo, he tenido reuniones con ellos; mañana tendré sesiones con la Junta de Coordinación Política y por la tarde con el Verde, pero no es fácil que cambien una decisión ya tomada”, anticipó.

RESPETO

El legislador insistió en que no considera que el PT o el Verde sean “traidores” a Morena por no respaldar la reforma. Asimismo, recordó que el inciso G del artículo 72 constitucional establece que un proyecto de ley o decreto desechado en la cámara de origen no puede volver a presentarse en las sesiones del mismo año legislativo.

“La materia constitucional que se trata en una iniciativa, si se rechaza por el pleno, no se vuelve a presentar. Es decir, no valdría que, una vez rechazados los 11 artículos, se envíe otra iniciativa en los mismos términos por otra persona con capacidad jurídica”, explicó.

Por su parte, Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Reforma Político-Electoral, señaló que en la sesión de hoy martes se busca que cada grupo político exponga su visión ante la ciudadanía.

El morenista adelantó que el dictamen se aprobará en lo general en comisiones y todas las reservas se enviarán al pleno para una discusión que se prevé larga.

“Mañana vamos a ver, como pocas veces, de manera muy transparente, el posicionamiento de cada partido frente a esta propuesta. Evidentemente, hay quienes pensamos que robustece el sistema democrático nacional, fortalece la vida partidaria, el empoderamiento de los ciudadanos y la fiscalización”, concluyó Lobo.