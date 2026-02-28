Acoso escolar en México: más de 2 mil denuncias en siete años y casos violentos encienden alertas

El acoso escolar ha derivado en una crisis integral que ahora trasciende a los ámbitos digital y físico, y pone en jaque la salud emocional de las infancias en México, una situación de violencia que, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, exige atención inmediata de autoridades y familias.

Entre el año 2019 y lo que va de 2026, el organismo ha atendido 2 mil 253 reportes relacionados con acoso escolar o bullying. Sólo entre 2024 y 2025, las llamadas pasaron de 536 a 566, un incremento que, aunque parece marginal, refleja una problemática persistente.

Ramón Beltrán, secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano, destaca que estas cifras son el resultado de una “inteligencia ciudadana” que busca fomentar un “respeto para el que genera este acosamiento y el autorrespeto para quienes son víctimas”.

El perfil de quienes rompen el silencio es revelador: “53% de las llamadas son realizadas por padres de familia, seguidos de 33% de estudiantes que denuncian por cuenta propia”. En cuanto a las víctimas, 56% son niñas o mujeres adolescentes, mientras que 42% corresponde a niños u hombres jóvenes.

Geográficamente, el impacto es nacional; 28% de los reportes provienen de estados como el Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz y Baja California, mencionó Bernal en entrevista con Excélsior.

La violencia escolar ha llegado a alarmantes niveles, como el ocurrido el pasado 11 de febrero cuando un adolescente identificado como Jeremy, de 15 años, resultó apuñalado tras una riña con otro estudiante a las afueras de la Escuela Secundaria Alfonso Caso Andrade No. 324, en Tláhuac.

Y esta semana se conoció el caso, mediante un video que circuló ampliamente en redes, en el que un estudiante de tercero de secundaria golpeó el 26 de febrero, a una compañera en la cara y en el estómago, en la escuela Secundaria Técnica No.26, ubicada en el puerto de Veracruz.

La OMS estima que, cada año, 200 mil estudiantes de entre 14 y 29 años mueren como resultado del acoso escolar (físico y virtual), ya sea debido a homicidios originados en peleas o por suicidio.

Ante eventos traumáticos como ésos, el Consejo actúa como un “oasis en un desierto”.

Nosotros estuvimos desde el pasado martes 17 de febrero en el plantel (secundaria Alfonso Caso Andrade de Tláhuac). Mandamos equipo, mandamos psicólogos y psicólogas, también a nuestro departamento jurídico, para impartir pláticas sobre la prevención del conflicto y para dar asesoría de la justicia, además de que instalamos stands informativos para la difusión de los servicios”, comentó Bernal.

No eres culpable” es el mensaje central que el equipo de 263 especialistas refuerza en cada intervención, buscando reafirmar la autoestima del menor agredido. Para ello, el Consejo Ciudadano pone a disposición la Línea de Seguridad y Chat de Confianza (55 5533 5533), un servicio gratuito y confidencial que opera las 24 horas y es un vínculo entre la ciudadanía y las autoridades para atajar situaciones como la creciente violencia escolar.

cva*