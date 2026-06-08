Así avanzan los nuevos puentes de la Línea 4 del Metro en Nuevo León

Las obras de construcción de los puentes peatonales Nuevo y La Virgen, que conectarán con las estaciones Rise e ISSSTE Obispado de la Línea 4 del Metro, fueron supervisadas este lunes por el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El Puente Nuevo conectará con la estación Rise, mientras que el Puente La Virgen enlazará a los usuarios del Metro con la estación ISSSTE Obispado.

“En Nuevo León estamos haciendo historia en obra pública y legado. Aquí estamos en Constitución, la avenida más importante del estado. Aquí se está construyendo la Torre Rise, la más alta de América Latina”, señaló el mandatario estatal.

García también supervisó los trabajos del parque lineal denominado Corredor FIFA, ubicado en la parte baja de la Línea 4 del Metro.