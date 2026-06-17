Avanza al 80% reparación de socavón en Zapopan; abrirán vialidad el sábado

Los trabajos de reparación del megasocavón que sorprendió a los automovilistas sobre la Avenida López Mateos, entre las calles Andrómeda y Pegaso, registran un avance del 80 por ciento, por lo que se estima que la vialidad sea reabierta en su totalidad este fin de semana, informaron autoridades locales.

El gigantesco hundimiento, que alcanzó los 65 metros de largo y 10 metros de profundidad, se originó en la colonia La Calma, justo a un costado de un predio donde se realiza una excavación profunda para la edificación de una torre de departamentos.

Desde el fin de semana pasado, el Gobierno Municipal de Zapopan activó un operativo de emergencia para estabilizar la zona, la cual presentaba un alto riesgo de degradación debido a las características geográficas del terreno.

"Nosotros tenemos un tiempo estimado para el sábado realizar la apertura de la vialidad en conjunto con banquetas. Es una intervención que realizamos de forma rápida para poder garantizar la fluidez del tráfico que ahorita se encuentra colapsado", detalló Álvaro Orozco Gutiérrez, director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan.

Inyección de material y renovación hidráulica

Para contener el colapso y asegurar la zona, las cuadrillas han inyectado más de 2 mil 800 metros cúbicos de material de relleno. Sin embargo, las autoridades aclararon que la intervención no consiste únicamente en tapar el agujero, sino en una renovación profunda de los servicios básicos que colapsaron.

En coordinación con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), se realiza la sustitución de alrededor de 120 metros de infraestructura hidráulica y sanitaria utilizando tuberías de PVC de alta resistencia, lo que garantizará que no ocurran nuevas afectaciones en el futuro.

El director de Obras Públicas explicó que, debido a que es una zona de alto escurrimiento de agua, se tuvo que realizar una evaluación estructural rápida en conjunto con el desarrollador de la torre en construcción para asegurar que las maniobras no comprometieran los sótanos del edificio ni las fincas aledañas.

Se espera que el próximo sábado la lateral de López Mateos y sus banquetas queden completamente libres al tránsito. En tanto, las autoridades correspondientes continúan con los peritajes e investigaciones para determinar formalmente qué provocó el siniestro y fijar las posibles responsabilidades administrativas o penales contra quien resulte responsable.