Asegura gobernadora que hay “avances claros en linea de investigación” de masacre de Salamanca 

A dos días del ataque armado en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 muertos y una decena de heridos, la gobernadora de la entidad, Libia Dennise García Muñoz, aseguró que ya hay avances en las investigaciones y que pronto se dará información sobre los presuntos responsables y sus motivos.

El Fiscal nos ha compartido avances claros en las líneas de investigación y muy pronto podremos estar dando a conocer cuáles los hechos, las motivaciones y, sobretodo, qué haya justicia para las familia”, dijo en entrevista este martes.

El domingo, un grupo armado abrió fuego en contra de personas que se encontraban en un partido de futbol en la comunidad de Loma de Flores. Diez personas murieron en el sitio mientras que otra falleció en el hospital.

Al respecto, la mandataria estatal dijo que “es un hecho, por supuesto, lamentable, que nos indigna y nos mueve a seguir trabajando”.

Agregó ue este martes habrá una reunión del Consejo Estatal de Seguridad y que se reforzará la estrategia “CONFÍA”, “porque creemos que es el camino para seguir trabajando por la paz”.

Al momento, el ataque armado se atribuye a una disputa entre grupos criminales, y que el ataque habría sido perpetrado por el grupo Los Marros, brazo armado del Cártel Santa Rosa.

