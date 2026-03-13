Autoridades refuerzan operativos por presencia de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco

El Gobierno federal desplegó un operativo interinstitucional para atender la presencia de hidrocarburos detectada en diversas playas del Golfo de México, principalmente en zonas costeras de Veracruz y Tabasco.

Las acciones se coordinan desde el Centro de Comando Unificado de Veracruz, donde participan la Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos, Protección Civil, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente de la Semarnat, así como autoridades ambientales y comunidades portuarias y pesqueras de la región.

Los primeros reportes surgieron a inicios de marzo, cuando se observaron manchas de hidrocarburos en distintos puntos del litoral. Las áreas más afectadas se ubican en las cercanías de Alvarado y Coatzacoalcos, en Veracruz, además de algunos tramos de la costa de Tabasco.

Especialistas atribuyen la dispersión del contaminante a cambios en las corrientes marinas y a las condiciones meteorológicas que predominan en la zona, factores que han favorecido el desplazamiento del material hacia las playas.

Tras los reportes iniciales, personal técnico de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente realizó inspecciones en terminales portuarias y en infraestructura energética cercana a la costa. Durante estas revisiones no se detectaron fugas en instalaciones marítimas o portuarias, aunque en diversos puntos de playa sí se localizaron restos de hidrocarburos con distintos niveles de degradación por exposición al ambiente.

Para reforzar la vigilancia y determinar la magnitud del fenómeno, autoridades federales implementaron sobrevuelos de reconocimiento, patrullajes marítimos y monitoreo con drones, además de análisis satelital y estudios sobre el comportamiento de las corrientes en el Golfo de México.

Paralelamente, Petróleos Mexicanos desplegó labores de contención en altamar mediante su embarcación especializada Oil Rec, que instaló barreras para evitar la expansión de la mancha y realizó tareas de recuperación del hidrocarburo.

En tierra, brigadas integradas por personal de Pemex, Semarnat, Semar, Profepa y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas comenzaron trabajos de limpieza en playas, con el apoyo de pescadores, autoridades municipales y habitantes de comunidades costeras.

En el municipio de Alvarado, Veracruz, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina para reforzar las labores de saneamiento, instalar barreras de contención y brindar apoyo a las comunidades pesqueras afectadas.

De forma paralela, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inició inspecciones adicionales para fortalecer las investigaciones y determinar posibles responsabilidades ambientales.

Hasta el momento, las autoridades continúan analizando el origen del hidrocarburo. Los modelos oceanográficos en estudio sugieren que el contaminante se desplazó desde mar abierto hacia la franja costera.

Mientras se esclarece el origen del derrame, personal de Semarnat, Marina, Profepa, Pemex y la ASEA permanece desplegado en las zonas afectadas para continuar con las tareas de monitoreo y limpieza, así como para evaluar los daños y apoyar a las comunidades pesqueras de la región.

RLO