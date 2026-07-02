Auto cae en socavón en municipio de Aguascalientes

Un auto cayó en un socavón que se abrió en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, tras las fuertes lluvias registradas en la entidad.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida San Lorenzo.

El vehículo, un Chevrolet Chevy color azul, quedó completamente dentro del socavón.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso.

El auto que cayó en el socavón Foto: Especial

La unidad tuvo que ser retirada con el apoyo de una grúa.

Las lluvias registradas la noche del miércoles dejaron como saldo más de 30 vehículos varados y 18 árboles caídos en distintos puntos del municipio.

Durante esta noche y madrugada del viernes, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con la inestabilidad generada por una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, así como el desplazamiento de la onda tropical número 14 sobre Oaxaca y Guerrero, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Aguascalientes.