Aumentan 68% casos activos de barrenador; contabilización en enero

Los casos activos de gusano barrenador pasaron de 492 el pasado 7 de enero a 831 el pasado 28 de enero, es decir un incremento porcentual de 68%, de acuerdo con los últimos datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

De acuerdo con los reportes epidemiológicos más recientes del Senasica, la primera semana de enero se reportaron 13 mil 335 casos acumulados, un incremento de 118 respecto al cierre de 2025.

Para la segunda semana (al 14 de enero) el salto fue mayor, con 500 nuevos casos, elevando el total a 13 mil 835 registros.

El último corte oficial, al 23 de enero, México acumuló 14 mil 321 casos. Esto indica que, a pesar de los esfuerzos de contención, la plaga sigue ganando terreno en el acumulado histórico desde su reintroducción en 2024.

Por otro lado, según el monitoreo en tiempo real que lleva a cabo el organismo federal, al 28 de enero sumaban ya 14 mil 744 casos desde que se propagó está enfermedad en México.

De los 831 casos activos al cierre del mes, 481 son en bovinos y 197 en canes.

Chiapas, Oaxaca y Veracruz encabezan los casos de gusano barrenador

El 95.7% de los casos se concentra en el sur-sureste del país, siendo este el patrón territorial del brote con Chiapas, Oaxaca y Veracruz a la cabeza.

Sin embargo, autoridades federales ya colocaron un polígono de seguridad que abarca los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, con la dispersión de mosca estéril para tratar de frenar el eventual arribo de la enfermedad al sur de Estados Unidos, vía Texas.

En la semana epidemiológica número cuatro, que es justo la última de enero, la Senesica tenía reportados 4 casos en San Luis Potosí, 160 en Veracruz, 8 en Tamaulipas y 24 en Puebla.

En los últimos días, autoridades han intensificado la lucha contra el barrenador en el sur de Tamaulipas.

La plaga avanza en el sur de Tamaulipas

La emergencia sanitaria por el gusano barrenador del ganado ha escalado a un punto crítico en Tamaulipas. Con ocho casos activos detectados en una franja que abarca siete municipios estratégicos (González, Mante, Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Gómez Farías y Llera), la plaga se encuentra ya en la “puerta de entrada” del noreste mexicano, a 350 kilómetros de Estados Unidos.

Ante el avance de la mosca (Cochliomyia hominivorax), las autoridades han desplegado un operativo de contención de emergencia. Eduardo Smith González, director de Protección Animal de Ciudad Madero, confirmó el reforzamiento radical de la vigilancia en puntos de acceso clave:

Paso del Río Pánuco: Blindaje en la conexión vital entre Veracruz y Tamaulipas.

Zona de Los Pinos (Playa Miramar): Puntos de control para frenar el ingreso de la plaga por vías costeras.

Gabriel Ayala Borunda, director general de Salud Animal, ha convocado a una reunión urgente con los gobernadores de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.

El objetivo es unificar un programa de choque regional, dado que las estadísticas ya registran 20 casos acumulados en Tamaulipas y se busca frenar su propagación.

Por Alfredo Peña.

Texas se prepara para la invasión del gusano barrenador

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha emitido ayer una declaratoria de desastre a nivel estatal como medida preventiva ante el avance del gusano barrenador del ganado desde territorio mexicano hacia la frontera sur de Estados Unidos. Aunque la plaga aún no se ha detectado en Texas, la velocidad de su propagación en México ha obligado a activar todos los recursos de emergencia.

Las autoridades estatales crearon una fuerza conjunta entre la Comisión de Salud Animal de Texas (TAHC) y el Departamento de Parques y Vida Silvestre (TPWD) para un eventual arribo del barrenador.

Construirán una instalación de moscas estériles en Edinburg, Texas, con una inversión de 750 millones de dólares.

Por Francisco Rosas.

*mcam