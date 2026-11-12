Sin transparencia, nueva dirigencia del INE "nacería muerta": PAN

“La dirigencia del INE no solo nacerá cuestionada nacería muerta, si no se transparenta el proceso, advirtió el presidente del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Elías Lixa. Esta falta de credibilidad podría alcanzar a todo el órgano electoral, dijo.

Yo creo que estaría todo el proceso cuestionado, si no le ponemos los candados de máxima transparencia”.

Dijo que lo que se requiere es que es que los mexicanos puedan tener un instituto en el que nuevamente puedan confiar, después de esta grave crisis de credibilidad.

Y eso inicia por tener un proceso transparente en el que todos tengamos certeza de que no es el partido en el poder quien está imponiendo a una presidencia.

Dijo que la convocatoria tiene que emitirse “porque es una obligación constitucional” y que su partido está a la espera de la respuesta a las ocho propuestas que presentó su bancada ante la Jucopo.

Demandan que se establezcan garantías para evitar que la próxima presidencia del INE recaiga en una persona cercana al Gobierno federal o a Morena.

Se dijo a la espera de que en breve se pueda construir ya un acuerdo “de transparentar el proceso de selección de la presidencia del INE y que se pueda emitir en breve ya la convocatoria”, dijo.

“Nosotros estamos listos y lo que nosotros pedimos es que se transparente el proceso”, recalcó.

Para no extender el proceso, afirmó que aún están que los “comentarios a sus demandas” sean presentadas por Monreal a inicio de la próxima semana.

Yo espero que de manera seria y responsable podamos dialogarlos a más tardar el martes o miércoles para poder emitir la convocatoria”, remarcó.

“Ya lo hablamos, todos (dirigentes de las bancadas) dicen que están de acuerdo en que las personas que participen en el comité técnico de evaluación estén desvinculados de los partidos. pues por qué no ponerlo en la convocatoria? así de simple así de sencillo y así esperamos verlo por escrito”, pormenorizó.

Si no se cumple esta condicionante, Lixa Abimerhi coincidió con Ricardo Monreal, quien este miércoles alertó que si no se alcanza un consenso entre todas las fuerzas políticas, la nueva dirigencia del INE podría nacer cuestionada de origen.

Lixa insistió en que la falta de credibilidad no afectaría únicamente a quien suplirá de forma permanente a Taddei, sino que “afectaría a todo el Instituto”, remachó.

"No importa lo que tardemos, INE está funcionando bien"

Si no se alcanza un consenso entre todas las fuerzas políticas, la nueva dirigencia del Instituto Nacional Electoral podría nacer cuestionada de origen, alertó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

No queremos que haya dudas en la honorabilidad de quien resulte por mayoría calificada nombrada presidenta del INE. Nosotros no queremos que sea un elemento de cuestionamiento anticipado a la elección y que después sirva como argumento político de descalificación en la campaña” de 2027, señaló.

Para evitar este escenario, aseguró que Morena no impondrá su mayoría e insistirá en el diálogo con la oposición.

Aseveró que, incluso, su bancada, junto con sus aliados (PVEM y PT), pudo haber aplicado la aplanadora la madrugada del miércoles pasado, cuando se discutía el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.

La mayoría que tenemos pudo haberlo hecho el miércoles en la madrugada. Sin embargo, me pidieron los grupos parlamentarios no hacerlo, sino seguir platicando. Y estamos platicando”, dijo.

Sin embargo, señaló que se mantiene abierto el diálogo con Acción Nacional y con el PRI para lograr un consenso en la integración del Comité Técnico Evaluador, la lista de posibles candidatos a suceder de forma permanente a Taddei Zavala, así como en la elección misma.

Monreal reiteró que no existe una fecha fatal para que el órgano electoral cuente con una dirigente permanente. Enfatizó que, con la presidencia provisional de Blanca Cruz, el “INE opera al cien por ciento”.

No importa lo que nos tardemos, el INE está funcionando y creo que está funcionando bien. Desde que se nombró a la presidenta provisional, ha estado tomando acuerdos y ha estado trabajando bien, es decir, no se ha interrumpido ningún proceso ni ninguna fase del proceso electoral”, afirmó.

A la fecha, “se siguen revisando las propuestas del PAN, que demanda que quien sea electa en el INE no tenga nexos con el gobierno. También se están revisando y platicando con el PRI. Estoy revisando y platicando con MC”. Adelantó que el próximo lunes atenderán el tema durante la reunión ordinaria de la Jucopo.