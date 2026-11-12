Gobierno de Delfina Gómez comienza trabajos para mejorar tramo de Paseo Tollocan

Como parte de las acciones que realiza el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez se han comenzado con trabajos de reencarpetamiento en Paseo Tollocan, en Toluca.

Dichas obras tienen como finalidad mejorar las principales vías de acceso a Toluca y perfeccionar su conexión con otros municipios. Para evitar afectaciones en la vialidad, los trabajos se realizan durante el día por los carriles laterales y en los centrales por la noche.

X: @jcedomex

A su vez, la reconstrucción de Paseo Tollocan forma parte de las obras viales de la administración de Delfina Gómez Álvarez, que, durante 2026, el Año de las Obras en Edoméx, reportó la rehabilitación y el reencarpetamiento de más de 400 kilómetros de carreteras y avenidas.

Aunado a esto, el Gobierno del Estado de México comenzó en noviembre el Programa de Bacheo para el Rescate de Vialidades, contando con presupuesto de 300 millones de pesos para la recuperación de calles y caminos. De dicho presupuesto, 60 millones corresponden al Valle de Toluca, con el cual se busca el beneficio para más de 1.7 millones de habitantes.