Audiencia contra ‘El Mayo’ Zambada vuelve a posponerse

La corte federal de Brooklyn, Nueva York, informó que la audiencia de sentencia de Ismael Zambada García, conocido como El Mayo y fundador del Cártel de Sinaloa, fue aplazada por segunda ocasión. Inicialmente programada para el 13 de abril, la nueva fecha quedó fijada para el 18 de mayo.

El abogado de Zambada explicó que la elaboración del memorándum de sentencia se ha visto complicada debido a la violencia registrada en Sinaloa tras el secuestro de su cliente. El capo fue entregado a las autoridades estadounidenses por Joaquín Guzmán López, alias El Güero, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, también fundador del cártel.

Proceso judicial en Nueva York

En agosto de 2025, Zambada se declaró culpable en una corte federal de Nueva York de empresa criminal continuada y actividades de crimen organizado. Durante la audiencia, reconoció haber promovido la corrupción de policías, mandos militares y políticos en México, lo que permitió al Cártel de Sinaloa operar con impunidad durante décadas.

Además, aceptó pagar una multa de mil millones de dólares, una de las más altas impuestas en casos de narcotráfico.

La fiscalía estadounidense descartó solicitar la pena de muerte, pero busca una condena ejemplar que podría superar la cadena perpetua. El acuerdo de culpabilidad le permitió evitar un juicio largo y mediático, aunque no lo exime de enfrentar una sentencia severa.

El Mayo Zambada entregado en secreto a EU

Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, fue trasladado a Estados Unidos en 2025 no por un operativo federal mexicano, sino por Joaquín Guzmán López, alias El Güero, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Una vez en la frontera, Zambada fue conducido bajo estrictas medidas de seguridad a Nueva York, donde se le imputaron cargos por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. La operación se mantuvo en secreto hasta que el Departamento de Justicia confirmó oficialmente su llegada.

La reacción en Sinaloa fue inmediata y violenta. Se registraron bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y enfrentamientos armados en Culiacán y Mazatlán, replicando escenas similares a las vividas durante la captura de Ovidio Guzmán.