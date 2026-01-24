Atentado contra Catedral de Puebla; incendian portón norte del templo

El portón norte de la Catedral de Puebla -recinto colonial que data del siglo XVI- fue incendiado por dos sujetos desconocidos durante la madrugada del sábado 24 de enero.

La Arquidiócesis de Puebla lamenta profundamente los actos vandálicos ocurridos, en una de las puertas de la Santa Iglesia Basílica Catedral de Puebla, misma que es patrimonio espiritual, histórico y cultural de la humanidad”, señaló la arquidiócesis poblana.

Actos vandálicos sufridos en la Catedral de Puebla. Especial

De acuerdo con información de la arquidiócesis, alrededor de las 2:00 horas, dos hombres ingresaron al atrio de la catedral saltándose la reja por el lado del zócalo poblano, para luego aproximarse a la puerta de dicho lado e iniciar un incendio.

A las 2:30 horas se recibieron llamadas al número de emergencias 911 e alertaban sobre un incendio en el sitio, lo cual resultó inusual debido a la hora y a que el acceso se encontraba restringido por labores de mantenimiento en el atrio.

Integrantes de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres junto con Bomberos del Estado y Protección Civil municipal, acudieron al sitio y después de las intervenciones necesarias, lograron atender las llamas generadas, sin que representara riesgo para la población ni hubiera personas lesionadas.

La Arquidiócesis de Puebla informó que los responsables de estos actos se dieron a la fuga. En ese sentido, recordó que serán las autoridades quienes realizarán las investigaciones para intentar localizarlos a la brevedad.

La Iglesia Angelopolitana agradece a las autoridades del Estado por la pronta intervención para apagar el fuego ocasionado, y a la vez reitera su llamado constante a ser artesanos de la paz y de la reconciliación y a regenerar el tejido social”.

No es un hecho aislado: Actívate.org

De acuerdo con la organización civil Actívate.org, este ataque trasciende el daño material y se inscribe en un contexto preocupante de hostilidad hacia las expresiones religiosas, lo que debe ser reconocido con seriedad por las autoridades.

No se trata de un hecho aislado, sino de un acto que puede constituir cristianofobia y que amerita una respuesta contundente del Estado.

Por ello, exigimos a las autoridades del estado de Puebla una investigación exhaustiva, imparcial y transparente, que considere todas las circunstancias, motivaciones y posibles agravantes, así como la aplicación de las sanciones correspondientes a los responsables”, destacó la organización.

*mvg*