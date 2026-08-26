Rescatistas resguardan a ‘Peri’ y ‘Ferico’, lomitos abandonados en Tlalpan

Los dos perros adultos que fueron abandonados en un parque de Coapa, alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, ya se encuentran bajo el resguardo y cuidados de una vecina que está recibiendo el apoyo de rescatistas.

Un video de videovigilancia en redes mostró cómo dos hombres llegaron al parque entre Anillo Periférico y Avenida de la Hacienda el lunes alrededor de las 17:50 horas y dejaron encerrados en el corral para canes a “Peri” y “Ferico”, dos perros adultos que fueron rescatados horas más tarde por Cecilia, una vecina que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

Son personas sin conciencia, sin empatía ni corazón”, dijo a Excélsior el rescatista Víctor Sorchaga, quien se encuentra apoyando a la vecina y asegura que ya tuvieron una primera revisión médica.

Reproducir Rescatistas resguardan ‘Peri’ y ‘Ferico’, lomitos abandonados en Tlalpan

Los perros se encuentran en cuarentena, se evalúa su vacunación y aún está pendiente definir si serán puestos a adopción o no, agregó.

Según el rescatista, aún no ha habido acercamiento de las autoridades para saber quién dejó abandonados a los perros, pese a que existe un video que muestra cómo los dos hombres los dejaron encerrados en el parque y nunca regresaron por ellos.

Pedimos que nos den apoyo”, exclamó.

Aún no ha habido acercamiento de las autoridades para saber quién dejó abandonados a los perros Foto: Especial

En la Ciudad de México el abandono de animales está prohibido y puede convertirse en un delito.

El artículo 350 del Código Penal capitalino establece que quien, siendo dueño o poseedor de un animal de compañía, lo abandone intencionalmente en la vía pública o en un inmueble ajeno puede recibir de cuatro meses a un año de prisión y de 150 a 500 días multa.