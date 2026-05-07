Ataque armado en Zapopan, Jalisco, deja tres policías ministeriales heridos

Al menos tres policías ministeriales de la Fiscalía del Estado de Jalisco fueron atacados en Zapopan.

La agresión armada ocurrió en la calle Juan Gil Preciado y la carretera a Guadalajara-Nogales, en el poblado de la Venta del Astillero.

Los policías investigadores, adscritos a Protocolo Alba de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, regresaban de una prospección de terreno relacionada con una carpeta de investigación por la desaparición de una persona.

Al retirarse, lo hicieron en un vehículo blanco y en el trayecto otro auto les cerró el paso y desde donde les dispararon en repetidas ocasiones.

Los atacantes huyeron en un vehículo Aveo Negro sin dejar mayores pistas de su paradero.

Con respecto a los agentes heridos, dos hombres y una mujer, fueron trasladados vía aérea hasta un hospital privado, donde se les reportó fuera de peligro.

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En un video difundido en redes sociales se puede ver a vecinos de la zona correr a sus casas tras escuchar los balazos.

JCS