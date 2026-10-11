Atacan base de bomberos en Michoacán; hay 8 muertos y 6 heridos

En Jacona Michoacán, se registró una jornada violenta qué dejó como saldo ocho personas muertas y seis heridas en dos hechos violentos, el primero un ataque armado contra la base de Bomberos y Protección Civil y un enfrentamiento entre presuntos agresores y fuerzas de seguridad.

Según la primera informaciónfue alrededor de medio día que un grupo de hombres armados que viajaban en camionetas dispararon contra la base de bomberos, en dicho espacio murieron dos policías municipales y tres civiles. Otras seis personas, entre bomberos, policías y transeúntes, resultaron heridas.

Minutos después, agentes de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil abatieron a tres presuntos delincuentes sobre la carretera Jacona -Jiquilpan cerca de un cuartel de la Guardia Nacional. En el lugar fueron asegurados armas largas y una camioneta.

El ataque ensendió las alertas de seguridad en esa zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán, donde permanecen los operativos para intentar inhibir la presencia de presuntos grupos delictivos.