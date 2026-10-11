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Tamaulipas lidera crecimiento industrial con 15.7%: INEGI

La entidad también ocupó el primer lugar nacional en crecimiento mensual, con un avance de 13.7% durante junio de 2026.

Por: Porfirio Escandón

La entidad se colocó en el primer lugar nacional en crecimiento de la actividad industrial
La entidad se colocó en el primer lugar nacional en crecimiento de la actividad industrialFoto: Especial

Tamaulipas se colocó en el primer lugar nacional en crecimiento de la actividad industrial durante junio de 2026, con un incremento anual de 15.7%, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El estado, gobernado por Américo Villarreal Anaya, también encabezó el crecimiento mensual de la actividad industrial, con un avance de 13.7% respecto de mayo, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

El resultado refleja el dinamismo de sectores como la minería, las manufacturas y la construcción, aunque el mayor impulso provino de las actividades extractivas, vinculadas principalmente con el sector petrolero.

En el comparativo anual, Tamaulipas superó a Hidalgo, que registró un crecimiento de 15.4%; Colima, con 13.4%; Veracruz, con 7.8%, y Yucatán, con 7.5%.

La minería fue uno de los componentes más destacados, al reportar un incremento anual de 107.4%, con cifras originales, lo que colocó a la entidad en el primer lugar nacional en este sector.

Por su parte, la industria manufacturera creció 4.8% anual, resultado que ubicó a Tamaulipas en la quinta posición nacional. En tanto, la construcción avanzó 8.1% respecto de junio de 2025, con lo que alcanzó el decimotercer lugar.

Ante estos resultados, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Economía, encabezada por Ninfa Cantú Deándar, mantiene una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura, atraer inversiones y aprovechar la ubicación geográfica de la entidad, así como sus puertos, carreteras y conexiones fronterizas.

La posición de Tamaulipas, como punto estratégico para el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, representa una oportunidad para fortalecer las cadenas productivas, ampliar las operaciones industriales y consolidar su participación en los mercados internacionales.

El reto para los próximos meses será mantener el ritmo de crecimiento, impulsar la diversificación productiva y lograr que el dinamismo industrial se traduzca en nuevas oportunidades de inversión, empleo y bienestar para la población.

 

 

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