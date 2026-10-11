Tamaulipas lidera crecimiento industrial con 15.7%: INEGI

Tamaulipas se colocó en el primer lugar nacional en crecimiento de la actividad industrial durante junio de 2026, con un incremento anual de 15.7%, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El estado, gobernado por Américo Villarreal Anaya, también encabezó el crecimiento mensual de la actividad industrial, con un avance de 13.7% respecto de mayo, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

El resultado refleja el dinamismo de sectores como la minería, las manufacturas y la construcción, aunque el mayor impulso provino de las actividades extractivas, vinculadas principalmente con el sector petrolero.

En el comparativo anual, Tamaulipas superó a Hidalgo, que registró un crecimiento de 15.4%; Colima, con 13.4%; Veracruz, con 7.8%, y Yucatán, con 7.5%.

La minería fue uno de los componentes más destacados, al reportar un incremento anual de 107.4%, con cifras originales, lo que colocó a la entidad en el primer lugar nacional en este sector.

Por su parte, la industria manufacturera creció 4.8% anual, resultado que ubicó a Tamaulipas en la quinta posición nacional. En tanto, la construcción avanzó 8.1% respecto de junio de 2025, con lo que alcanzó el decimotercer lugar.

Ante estos resultados, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Economía, encabezada por Ninfa Cantú Deándar, mantiene una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura, atraer inversiones y aprovechar la ubicación geográfica de la entidad, así como sus puertos, carreteras y conexiones fronterizas.

La posición de Tamaulipas, como punto estratégico para el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, representa una oportunidad para fortalecer las cadenas productivas, ampliar las operaciones industriales y consolidar su participación en los mercados internacionales.

El reto para los próximos meses será mantener el ritmo de crecimiento, impulsar la diversificación productiva y lograr que el dinamismo industrial se traduzca en nuevas oportunidades de inversión, empleo y bienestar para la población.