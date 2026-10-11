Huracán Simón de categoría 4 avanza paralelo a Jalisco; hay inundaciones

El huracán Simón, categoría 4, continúa desplazándose de manera paralela a las costas de Jalisco.

Hasta el momento, se han reportado inundaciones menores en algunas vialidades, con niveles de agua de hasta 20 centímetros, sin afectaciones mayores.

En La Manzanilla, municipio de La Huerta, se reportaron oleaje elevado y marea de tormenta, con ingreso de agua a varias cuadras hacia el interior de la localidad.

En las carreteras de las regiones costeras, durante el día se han registrado derrumbes menores, arrastre de material y caída de árboles, sin que hasta el momento se reporten cortes a la circulación.

Las autoridades continúan recomendando a la población: Evitar cruzar zonas inundadas, ríos o arroyos, Suspender las actividades recreativas en las playas y mantenerse alejados de las zonas rocosas ante el oleaje elevado, Permanecer en lugares seguros durante las lluvias y tormentas eléctricas.