Distrae a vendedor y se lleva alcancía de puerquito

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a un sujeto como probable responsable del robo de una alcancía del Teletón, en Saltillo, Coahuila.

La dependencia municipal informó que el acto ilícito fue reportado a través de redes sociales.

La persona detenida responde al nombre de Félix Heriberto "N", de 29 años de edad.

Vía redes sociales se reportó el robo sucedido en la colonia Las Quintas, donde se aprecia en video que una persona distrae al vendedor de una tienda para luego sustraer la alcancía del Teletón.

La persona quedó detenida por amenazas y puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.