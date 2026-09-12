Atacan a balazos helicóptero de la Policía de Chihuahua; hay un agente herido

Sicarios dispararon contra un helicóptero de la Policía Estatal de Chihuahua en la frontera de Ojinaga, y un policía resultó herido de un disparo de arma de fuego, informó el gobierno del estado.

Luego que sicarios dispararon, la aeronave de la corporación fue atacada por civiles armados mientras realizaba labores de vigilancia en la zona de Coyame–Ojinaga.

De acuerdo con la información preliminar, un elemento, que se desempeña como observador aéreo, recibió una lesión producida por proyectil de arma de fuego, por lo que es trasladado de manera inmediata a un hospital de la ciudad, donde fue reportado delicado.

Para recibir atención médica especializada y al momento es reportado como consciente y estable.

La aeronave presenta varios impactos de arma de fuego producidos por dicho ataque, por lo que fue necesario regresar al aeropuerto de Chihuahua capital.

El gobierno informó que el impacto de bala causó un roce en el cráneo, sin embargo, se le realizará un procedimiento en quirófano para descartar daños mayores o sangrado interno, así como para limpiar la herida.

Actualmente se encuentra entubado, en espera de iniciar el procedimiento quirúrgico.