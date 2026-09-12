Auto se desbarranca 50 metros en la Sierra de Iturbide, Nuevo León

Un automóvil se desbarrancó 50 metros en la Sierra de Iturbide, Nuevo León, este hecho dejó un saldo de una persona fallecida y una lesionada.

El accidente fue atendido por Protección Civil del estado que confirmó una mujer lesionada y una persona sin vida al interior de la unidad accidentada.

La mujer herida fue extraída del vehículo y trasladada para su atención médica al Hospital General de Galeana.

Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada.

Tras el accidente, la zona fue asegurada por personal de la policía municipal y peritos Foto: Especial

Aparentemente, el conductor del automóvil perdió el control en una curva y derribó una sección del barandal por lo que se precipitó al vacío.

Tras el accidente, la zona fue asegurada por personal de la policía municipal y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León que tomaron conocimiento y se encargaron de las investigaciones correspondientes.