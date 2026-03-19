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Astrea Ocampo asume presidencia de la AMELAF

Su llegada para el periodo 2026-2028, marca un hito en la industria farmacéutica nacional al designar, por primera vez en su historia, a una mujer al frente de su Consejo Directivo.

Por: Fernando Dávila

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Ocampo, es la nueva presidenta de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos AMELAF.Cuartoscuro

Astrea Ocampo, es la nueva presidenta de la  Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF). Su llegada para el periodo 2026-2028, marca un hito en la industria farmacéutica nacional al designar, por primera vez en su historia, a una mujer al frente de su Consejo Directivo “en un momento clave para el futuro del sector salud en México y el fortalecimiento de la producción nacional de medicamentos”.

Luego de que la Asamblea General de Socios concluyó la elección, -al  tomar posesión de su cargo-,  Astrea Ocampo delineó una agenda centrada en acelerar la producción nacional de medicamentos, impulsar la innovación —especialmente en genéricos y biosimilares— y posicionar a México como un referente farmacéutico a nivel internacional.

De esta manera,no solo se redefine el rumbo de la industria farmacéutica en México, sino que perfila una nueva etapa marcada por liderazgo femenino, competitividad global y compromiso con la salud de los mexicanos.

Consejo Directivo 2026

Durante la sesión, se ratificó a Juan de Villafranca como presidente ejecutivo y se presentó la integración del Consejo Directivo 2026, que presidirá Astrea Ocampo.

Los vicepresidentes serán:  Felipe de Jesús Ríos, director comercial de PiSA Farmacéutica y Fernando Riedel, presidente de SBL Pharma.

El evento contó con la participación del secretario de Salud David Kershenobich; Eduardo Clark, subsecretario de Salud; Víctor Hugo Borja, titular de la Cofepris  y Javier Dávila, en representación de la Secretaría de Economía.

Además, estuvieron representantes  de la industria farmacéutica, como Neolpharma, Landsteiner Scientific, PiSA Farmacéutica, Probiomed, Laboratorios Ultra, Grupo Collins entre otras.

fdm

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