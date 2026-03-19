Detienen a cinco funcionarios de Chavinda, Michoacán, con armas y droga

En Michoacán, cinco funcionarios del ayuntamiento de Chavinda fueron detenidos en posesión de armas de fuego y droga, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

Entre los detenidos se encuentra Ana Laura “N”, de 31 años, síndica municipal; Paulo César “N”, regidor de Desarrollo Económico; y Jesús “N”, regidor de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia e Innovación, quienes fueron asegurados en flagrancia.

De acuerdo con la autoridad estatal, a estas personas se les encontraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como diversas dosis de droga.

Minutos después, elementos de seguridad ubicaron y detuvieron a César Adrián “N”, subdirector de Seguridad Pública de Chavinda, quien también fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Según información preliminar de la SSP de Michoacán, los funcionarios municipales estarían relacionados con un grupo delictivo con presencia en el estado de Jalisco; sin embargo, esta línea forma parte de las investigaciones en curso.

Durante el operativo, a los detenidos se les aseguraron dos armas largas tipo fusil, una pistola, ocho cargadores, 221 cartuchos útiles de distintos calibres, envoltorios con sustancia con características de cocaína, objetos con siglas de un grupo delictivo y una patrulla.

Las autoridades indicaron que los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Mantienen seguridad en Michoacán

Autoridades federales y estatales mantienen operativos constantes en el estado, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, puesto en marcha tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Como parte de estos operativos, autoridades han detenido a diversas personas presuntamente relacionadas con organizaciones del crimen organizado que operan en la región.

Además, se ha asegurado droga, armas y vehículos usados por los grupos criminales.

RLO