Invitan a meter gol por el medio ambiente 

En conferencia de prensa, ayer se anunció el registro en la plataforma digital para la campaña Gol por el Ambiente.

Participan empresas (micro, pequeñas, medianas y grandes), instituciones académicas o educativas, dependencias de gobierno en sus tres órdenes y organizaciones de la sociedad civil.

Esta campaña impulsa la certificación de empresas responsables y demuestra que el bienestar compartido debe consolidarse, y que es posible motivar el empleo y elevar la competitividad sin sacrificar nuestro entorno natural”, dijo la secretaria de Medio Ambiente federal (Semarnat), Alicia Bárcena.

Los interesados pueden subir sus proyectos y acciones de mejora ambiental que contribuyan a generar beneficios ambientales a través de mejores prácticas de reducción de plásticos de un solo uso, la gestión circular de textiles y la integración de la biodiversidad en sus actividades.

Esta iniciativa de Profepa y que alberga hoy Semarnat pone sobre la mesa temas clave para nuestro presente y futuro: la gestión circular de plásticos y textiles, la integración de la biodiversidad y la participación de toda la ciudadanía”, explicó Gabriela Cuevas, representante del gobierno mexicano para la organización del Mundial 2026.

La implementación de acciones será del 19 de marzo al 16 de agosto de 2026, y el cierre de registro el 8 de junio de este mismo año.

Es una oportunidad para visibilizar los esfuerzos que ya se están haciendo en nuestro país para redoblar esfuerzos, y por supuesto para incentivar a nuevos actores a que se sumen a estos procesos de economía circular“, subrayó Mariana Boy, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La idea es implementar buenas prácticas relacionadas con al menos uno de los siguientes temas: gestión circular de textiles usados; gestión circular de plásticos de un solo uso; e integración de la biodiversidad en sus actividades (siempre y cuando se registre un proyecto de gestión circular).

Los participantes recibirán el reconocimiento Gol por el Ambiente y, en función de los resultados que presenten, una constancia de beneficios ambientales con una mención honorífica por su desempeño ambiental sobresaliente.

En el evento estuvo también Jurgen Mainka, director general de FIFA México, quien recibió un reconocimiento luego de que el organismo internacional de futbol fuera el primer participante en registrarse en la plataforma de Gol por el Ambiente.

El registro y las bases completas en:

https://www.gob.mx/profepa/documentos/bases-de-la-campana-gol-por-el-ambiente

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