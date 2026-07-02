ASF exhibe deficiencias en el manejo de 17 mil millones de pesos en Veracruz

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una recomendación al gobierno de Veracruz, que encabeza la morenista Rocío Nahle, por deficiencias en la forma en que distribuyó las participaciones federales entre sus 212 municipios durante el ejercicio 2025. Aunque la fiscalización concluyó que, en términos generales, el estado cumplió con la normativa, la auditoría detectó omisiones que afectan la precisión y transparencia del reparto de recursos.

El informe individual de la auditoría 2120 señala que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) no actualizó los coeficientes provisionales utilizados para calcular cuánto dinero le correspondía a cada municipio durante los primeros cinco meses del año, pese a que ya contaba con la información oficial para emitir los coeficientes definitivos.

La ASF también observó que el Gobierno estatal carece de un criterio formalizado para aplicar los descuentos derivados del mecanismo de compensación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), afectación que impactó a todos los municipios. Aunque los descuentos están permitidos por ley, la auditoría advierte que la entidad no tiene documentada la fórmula o regla que determina cómo se reparte esa carga.

Por estas razones, la ASF emitió la recomendación 2025-A-30000-19-2120-01-001, en la que solicita al Gobierno de Veracruz: “Instruir las acciones necesarias e implementar los mecanismos de control y supervisión necesarios...”.

Durante 2025, Veracruz recibió más de 93 mil millones de pesos en participaciones federales y distribuyó 17 mil millones directamente a los municipios. La ASF verificó que los pagos se realizaron en tiempo y en las cuentas bancarias notificadas, y que las afectaciones por adeudos con IMSS, SAT, IPE, CFE y el Fideicomiso Bursátil F/998 estuvieron respaldadas con documentación.

Sin embargo, las fallas detectadas obligaron al Órgano Interno de Control de SEFIPLAN a iniciar procedimientos administrativos contra servidores públicos involucrados, según consta en el expediente CG-OIC-SEFIPLAN-INV-005-2026, el cual investiga posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos en Veracruz, lo que podría resultar en sanciones o multas para los operadores financieros involucrados.