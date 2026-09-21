Asestan golpe de 7,344 mdp al crimen organizado tras desmantelar narcolaboratorios

Durante operativos para inhabilitar narcolaboratorios en Zirándaro, Guerrero, y Carácuaro, Michoacán, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, así como equipo, lo que causó una afectación al crimen organizado valuada en 7 mil 344 millones de pesos, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Se detalló que, en esas acciones, también se aseguraron 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas, 57 tinas de gran capacidad y seis contenedores, además de secadoras, estufas, quemadores, bombas, una procesadora industrial y diverso equipo utilizado para la producción de drogas sintéticas.

En su informe de resultados de acciones realizadas entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre, el Gabinete de Seguridad detalló que se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga.

Los operativos se ejecutaron en Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

El saldo de estas acciones, en este periodo, fue de 48 personas detenidas, entre ellas un menor de edad y siete integrantes de la célula Los Mayo, del Cártel de Sinaloa, en Puerto Peñasco, Sonora, al liberar a tres personas secuestradas.

En este periodo fueron aseguradas 114 armas de fuego; entre ellas 98 largas, incluyendo 4 ametralladoras; 15 cortas y una de fabricación artesanal.

También se aseguraron 14 mil 400 cartuchos de diversos calibres, 153 cargadores, dos aditamentos lanzagranadas, dos miras telescópicas, 61 artefactos explosivos improvisados y 25 espoletas para su activación; así como 9 granadas y dos drones.

El Gabinete de Seguridad aseguró en estas acciones 39 vehículos terrestres, entre ellos 33 automóviles; camionetas, incluyendo una con blindaje artesanal, vehículos de alta gama, cinco motocicletas y una cuatrimoto.

En materia de drogas, en este periodo se decomisaron más de 500 kilos de mariguana, en bultos o bolsas; además de 29 mil 400 dosis y porciones diversas del enervante.

También se aseguraron 30 mil dosis, 1.5 kilos y dosis individuales adicionales de metanfetamina; así como 27 mil 216 kilos de ácido tartárico.