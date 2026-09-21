Nelo: La plataforma de comercio y crédito alcanza $115 MDD en ingresos y $100 MDD en financiamiento

Nelo, la plataforma de tecnología financiera que integra crédito al consumo en el comercio digital, presentó hoy El Nuevo Nelo: una plataforma de comercio y crédito impulsada por inteligencia artificial, que ahora atiende tanto a consumidores como a comercios. En el marco del anuncio, la compañía dio a conocer tres hitos clave: alcanzar 1 millón de clientes activos, consolidar $115 millones de dólares en ingresos anualizados con rentabilidad y renovar una línea de crédito de $100 millones de dólares con Victory Park Capital para escalar sus operaciones en el país.

El Nuevo Nelo se compone de cinco productos:

• Nelo App y Tarjeta Nelo (desde 2021): crédito sin saldos revolventes. El 20% de los usuarios de Tarjeta Nelo obtiene su primera tarjeta de crédito con Nelo.

• Tienda Nelo (nuevo): marketplace integrado con marcas reconocidas, donde los usuarios compran a quincenas, sin intereses y sin pago inicial. 1 de cada 3 usuarios realiza su primera compra en línea de su vida en Tienda Nelo.

• Nelo Checkout (nuevo): permite pagar con Nelo en las tiendas favoritas de los usuarios, sin intereses y sin pago inicial.

• Nelo Capital (nuevo): capital para impulsar las ventas de los comercios afiliados

A esto se suma un centro de pago de servicios cotidianos como luz, agua, internet y telefonía. A diferencia de la banca tradicional, Nelo opera bajo un modelo transparente que elimina los intereses revolventes en favor de cuotas fijas quincenales, brindando claridad total del costo antes de autorizar cualquier compra.

"México es la 11va economía más grande del mundo y, sin embargo, cerca del 75% de las transacciones de consumo se siguen realizando en efectivo. Después de ver de cerca la transición a los pagos digitales y las superapps en China e India, llegamos a México convencidos de que aquí podía pasar lo mismo. Hoy, llegamos a 1 millón de clientes activos, $115 MDD en ingresos y una línea de $100 MDD renovada con Victory Park Capital, este lanzamiento es el siguiente paso: una plataforma de comercio y crédito impulsada por IA, para consumidores y para comercios", señaló Kyle Miller, cofundador y CEO de Nelo.

Nelo se consolida como un caso atípico de eficiencia operativa en el ecosistema fintech latinoamericano: tres años consecutivos de rentabilidad neta, un equipo de solo 45 personas de tiempo completo, que genera $2.5 millones de dólares de ingresos por empleado. La app se ubica además entre las 10 apps de compras más descargadas en Google Play Shopping en México.

"Tenemos una estructura de capital eficiente respaldada por un motor analítico que ha procesado más de 40 millones de decisiones crediticias. Este financiamiento de $100 MDD en deuda nos permite expandir nuestra capacidad de crédito manteniendo métricas de cartera sanas y rentabilidad sostenible", destacó Hiram Valdez, VP de Finanzas de Nelo.

Con este anuncio, Nelo reafirma su compromiso de liderar la evolución del crédito digital en México, poniendo el control del dinero en manos del consumidor y construyendo un ecosistema de comercio moderno, seguro y rentable para consumidores y comercios.