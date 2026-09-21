¡Golpe al bolsillo! Banderazo de taxis llega a 45 pesos en Hidalgo

En Hidalgo, el servicio de transporte público individual tendrá una actualización en sus tarifas, con un nuevo esquema que contempla modificaciones tanto en el costo inicial del viaje como en el cobro por distancia recorrida.

De acuerdo con el esquema anunciado, el banderazo pasará de 38 a 45 pesos, mientras que el costo por cada kilómetro adicional aumentará de 3 a 4 pesos.

La modificación será aplicada de manera gradual y estará dividida en cinco etapas, con las que se prevé extender el nuevo esquema tarifario a los 84 municipios del estado.

La primera fase contempla a Pachuca y Mineral de la Reforma, debido a que ambos concentran una parte importante de las unidades que prestan el servicio de taxi en la entidad.

Como parte de esta actualización también se contempla la incorporación progresiva del taxímetro digital, mediante dispositivos físicos que permitirán determinar el importe del servicio con base en factores como la distancia recorrida y el tiempo utilizado durante el traslado.

La instalación de estos equipos se realizará conforme avance la aplicación de las distintas fases del nuevo esquema, hasta alcanzar al resto de los municipios hidalguenses.

Con estos cambios, el sistema de cobro del transporte individual incorporará de manera gradual mecanismos digitales para calcular el costo de los viajes, mientras las nuevas tarifas entran en vigor en las diferentes regiones del estado.

En Querétaro estrenan transporte público gratuito

Desde el pasado 11 de septiembre comenzó a operar un nuevo sistema de transporte eléctrico gratuito en el Centro Histórico de Querétaro, con el objetivo de facilitar los traslados por la zona y ofrecer una alternativa de movilidad sustentable.

El alcalde Felifer Macías Olvera informó que la primera etapa contempla 15 unidades distribuidas en dos rutas, identificadas como CH1 y CH2, con una frecuencia aproximada de 10 minutos entre cada vehículo.

Las unidades tienen recorridos por distintos puntos turísticos, comerciales y de servicio del primer cuadro de la ciudad. La ruta CH1 conectará Plaza Fundadores con vialidades como Reforma, José María Arteaga, Melchor Ocampo y Juárez, además de pasar por los jardines Zenea y Guerrero.

En tanto, la CH2 partirá del Jardín Zenea y recorrerá Corregidora, 15 de Mayo, el Mercado de La Cruz, Damián Carmona y el Templo de La Cruz, para continuar por calles como 5 de Mayo, Pasteur y 16 de Septiembre antes de regresar al punto de origen.

El servicio funcionará de 7:00 a 21:00 horas de lunes a viernes; los sábados de 8:00 a 21:00 horas y los domingos de 8:00 a 20:00 horas.

Cada vehículo representó una inversión de 750 mil pesos, mientras que el esquema de recarga eléctrica implicó un contrato adicional por 1.7 millones de pesos.

Aunque durante septiembre el acceso será gratuito sin tarjeta, a partir de octubre los usuarios deberán utilizar la tarjeta de prepago Qrobús, con el propósito de contabilizar los viajes y permitir transbordos sin costo hacia otras rutas del sistema.