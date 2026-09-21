Avanza la modernización del Puerto de Guaymas con 660 mdp

Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y una inversión pública de 660 millones de pesos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, puso en marcha la modernización del Puerto de Guaymas. Esta estrategia proyecta un incremento del 800 por ciento en la capacidad operativa de la terminal, consolidándola como un centro de distribución clave para el comercio exterior en el noroeste del país

Como parte central del proyecto de infraestructura, el titular del Ejecutivo estatal encabezó la recepción de dos grúas especializadas tipo post-panamax con capacidad de arrastre de hasta 65 toneladas en la Terminal de Usos Múltiples, operada por la firma SSA México.

El nuevo parque de maquinaria se complementa con dos grúas RTG de 40 toneladas diseñadas para el patio de contenedores, así como dos reachstackers con capacidad de 34 toneladas, fortaleciendo de manera sustancial las maniobras en los muelles de la terminal sonorense.

El gobernador destacó la trascendencia económica del proyecto para el desarrollo regional al señalar que "eso significa transformar: no solamente construir muelles, no solo instalar grúas, no solamente mover contenedores. Significa mover la economía de Sonora, abrir nuevos caminos para nuestra gente y conectar nuestro futuro con el mundo; el futuro de Sonora tiene puerto, tiene rumbo y tiene una puerta abierta al mundo".

De forma simultánea al arribo de los equipos, el Puerto de Guaymas efectuó la descarga de un buque comercial con 50 contenedores, maniobra que confirmó la capacidad de la terminal para gestionar volúmenes de comercio exterior de mayor escala.

Esta visión estratégica busca consolidar la conectividad marítima de la entidad, atrayendo capitales para beneficiar la zona conurbada de Guaymas, Empalme y San Carlos.

El acto contó con la presencia de autoridades civiles, navales y directivos del sector, entre ellos Ernesto Bañares Rosete, director general de ASIPONA Guaymas; el vicealmirante Juan Martín Aguilar Morales, comandante de la Segunda Región Naval; Karla Córdova González, alcaldesa de Guaymas; Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo estatal, y Carlos Escalante, gerente general de Terminal SSA Guaymas, acompañados por legisladores y representantes empresariales.