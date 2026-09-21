Suman 60 viviendas afectadas por desbordamiento de arroyo en Zapotlanejo

Tras el desbordamiento del arroyo Zapotlanejo en Jalisco, provocado por una fuerte tormenta, este lunes continúan las acciones de atención a las familias afectadas.

En total, fueron 168 viviendas revisadas, de las cuales 43 presentan daños en el menaje y 17 registran afectaciones en muros perimetrales, sin daños a elementos estructurales.

"El corte que tenemos ahorita, vamos a un 75% de avance en la limpieza de las viviendas. Fueron 168 viviendas que ayer se revisaron, se evaluaron. De esas, inicialmente 68 habían presentado alguna afectación en el interior de sus inmuebles y, en la corroboración de datos, llevamos 43 casas que han sido afectadas en su menaje", informó Ignacio Aguilar, director de Operaciones de Protección Civil Jalisco.

Actualmente se tiene un avance del 75% en los trabajos de limpieza y saneamiento.

Las autoridades continúan entregando ayuda humanitaria a las familias afectadas, con apoyo de la Cruz Roja Mexicana, el DIF y autoridades municipales y estatales.

"Iniciamos con el proceso de la rehabilitación, de la recuperación; justamente ayer también se inició con la entrega de ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja Mexicana, por parte del DIF del municipio como del Estado", señaló el funcionario.

Las autoridades identificaron que algunos bordos ubicados aguas arriba presentan azolve, lo que ha reducido su capacidad de retención.

Por ello, ya se trabaja con maquinaria para recuperar su capacidad y disminuir riesgos ante posibles nuevas lluvias.