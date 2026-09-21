Protestan en Casa Jalisco por la desaparición de cuatro jóvenes en Zapopan

Familiares de cuatro jóvenes desaparecidos en Zapopan se manifestaron afuera de Casa Jalisco para exigir a las autoridades avances en las investigaciones y su pronta localización.

“Yo les pido que, si los tienen, que nos los regresen. No queremos represalias, no va a haber nada. Nosotros queremos que nos los regresen como se los llevaron, que nos los regresen”, pidió Teresa Flores, madre de Jorge Daniel Camacho Flores, uno de los jóvenes desaparecidos.

Jorge Daniel Camacho Flores, de 19 años; José Carlos González Vázquez, de 20; Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19, y Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años, fueron vistos por última vez el pasado 14 de septiembre en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con sus familiares, los jóvenes se encontraban en un domicilio cuando un comando armado realizó detonaciones de arma de fuego y posteriormente se los llevó.

Un quinto joven que se encontraba en el inmueble logró escapar. En el lugar fue localizada sangre, situación que mantiene en incertidumbre a las familias.

“No me tienen una respuesta bien de lo de mi hijo o de los demás. Queremos saber de quién es esa sangre”, señaló Teresa.

La madre de Jorge Daniel aseguró que mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.

“Yo siento que él está vivo. Yo solo estoy buscando hasta encontrarlo y que nos ayuden para poderlos encontrar”, expresó.

Durante la manifestación, los familiares también señalaron que en el domicilio fueron localizados numerosos casquillos percutidos.

“Fueron cuarenta y tantas, que fueron muchas balas y que fueron tiros grandes, armas largas”, relató.

Los familiares pidieron a las autoridades intensificar las acciones de búsqueda.

“No es posible que no sepa nada de él, de ninguno de los cuatro”, manifestó Nidia, tía de Alan.

Con pancartas y fotografías, los familiares exigieron respuestas y pidieron el regreso de los jóvenes. Entre los mensajes que mostraron se encontraban: “Ustedes también son hijos, hermanos, padres, entiendan nuestro dolor” y “Te queremos y te esperamos en casa”.