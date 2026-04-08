Capturan al líder de ‘Los Medina’, red criminal que opera en Ocotlán de Morelos, Oaxaca

La detención de J.P.N.N., señalado como nuevo líder de una célula criminal en Ocotlán de Morelos, marca un punto de inflexión en el equilibrio delictivo en los Valles Centrales de Oaxaca, tras un operativo realizado la madrugada del 8 de abril. La captura, sumada al aseguramiento de armas de alto poder, explosivos y narcóticos, busca frenar la reorganización criminal tras la caída de J.L.M., alias “El Contador”, y contener la escalada de violencia de alto impacto en la región.

El despliegue se realizó en la colonia Unión y Progreso, en Ocotlán de Morelos, donde autoridades ejecutaron un cateo en una casa de seguridad. En el inmueble se localizaron armas largas y cortas, explosivos, equipo táctico y droga, con un valor estimado superior a 1.5 millones de pesos en el mercado negro.

El arsenal asegurado incluye cuatro fusiles AK-47, cuatro AR-15, tres armas cortas, un lanzagranadas calibre 40 milímetros, granadas y cargadores, además de chalecos balísticos y narcóticos como marihuana y cristal, lo que evidencia la capacidad operativa y de fuego de la célula delictiva.

Acción coordinada de fuerzas federales y estatales

El operativo fue encabezado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación con la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales.

Las autoridades subrayan que la intervención responde a una estrategia de inteligencia criminal orientada a desarticular estructuras delictivas y evitar la consolidación de nuevos liderazgos.

Sucesión criminal tras la caída de “El Contador”

De acuerdo con líneas de inteligencia, J.P.N.N. habría asumido el liderazgo como sucesor directo de J.L.M., alias “El Contador”, detenido y vinculado a proceso en meses recientes. La nueva estructura pretendía mantener el control del corredor criminal de Ocotlán, extendiendo actividades como homicidio, extorsión, robo, cobro de piso y narcomenudeo.

Las autoridades advierten que el decomiso de explosivos y armamento de alto poder confirma la intención del grupo de expandir su dominio territorial y enfrentar a organizaciones rivales.

La detención previa de “El Contador” detonó una ola de violencia en la región, vinculada a la disputa interna por el control del grupo. En ese contexto, se registraron ejecuciones de presuntos integrantes cercanos, incluyendo ataques armados en rutas clave entre Ocotlán de Morelos y municipios aledaños.

Las investigaciones también relacionan a este grupo con la estructura criminal encabezada por Alberto Medina, con presencia en municipios como Ejutla de Crespo y Miahuatlán de Porfirio Díaz, lo que amplía el alcance territorial del conflicto.Proceso judicial y nuevas líneas de investigación

Tras su captura, J.P.N.N. fue puesto a disposición de la autoridad ministerial por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, mientras se define su situación jurídica.

La Fiscalía mantiene abiertas nuevas líneas de investigación con el objetivo de desmontar la red criminal completa y evitar la aparición de nuevos liderazgos que reactiven la violencia.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reiteró que la prioridad institucional es impedir la recomposición de estructuras delictivas en los Valles Centrales, mediante operativos que combinen inteligencia, aseguramientos y detenciones prioritarias.

Las autoridades sostienen que el aseguramiento de este arsenal representa un golpe directo a la capacidad logística, financiera y operativa del grupo criminal, además de reducir el riesgo para la población civil.

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