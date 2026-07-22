Apenas el 10 por ciento de los mexicanos cuenta con un seguro de gastos médicos

Juana Ramírez, especialista en temas de salud, afirmó que apenas el 10% de los mexicanos cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, pese a que alrededor del 30% de la población tendría capacidad económica para adquirir una póliza. Señaló que este tipo de instrumentos representan una herramienta de certeza financiera para enfrentar enfermedades de alto costo y reducir el impacto económico que pueden generar en las familias.

En entrevista con Paco Zea para Imagen Radio, la especialista explicó que la salud financiera mantiene una relación directa con la salud física y mental, ya que la capacidad de prevenir, atender y financiar una enfermedad también forma parte del bienestar integral de las personas.

Apenas el 10% de los mexicanos tienen hoy un seguro de gastos médicos mayores y, sin embargo, al menos el 30% de la población se estima que podría comprarse una póliza de gastos médicos mayores."

La salud también se administra

Ramírez señaló que el concepto de ahorro, comúnmente asociado a las finanzas personales, también puede aplicarse al ámbito de la salud mediante acciones preventivas.

Explicó que la vacunación representa una forma de ahorro porque reduce el riesgo de desarrollar enfermedades y evita mayores costos para los sistemas de salud.

Asimismo, indicó que una alimentación equilibrada contribuye a disminuir la probabilidad de padecer enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión, mientras que mantener masa muscular mediante ejercicio de fuerza favorece la longevidad.

Cada vez que nos vacunamos estamos ahorrando porque estamos disminuyendo el riesgo de sufrir ciertas enfermedades."

Añadió que fortalecer el músculo dejó de ser únicamente un objetivo estético y se convirtió en un elemento relacionado con la salud y una mejor expectativa de vida.

Finanzas sanas también benefician la salud mental

Durante la conversación, la especialista explicó que diversos estudios han identificado una relación entre los problemas financieros y los trastornos de salud mental.

Indicó que las personas con mayores niveles de endeudamiento presentan con más frecuencia cuadros de ansiedad, depresión y otros padecimientos asociados al estrés financiero.

En ese sentido, sostuvo que elaborar un presupuesto, gastar conforme a las posibilidades económicas y mantener finanzas ordenadas puede traducirse en mayor tranquilidad.

Tener unas finanzas sanas, gastar lo que podemos, tener un presupuesto tiene un impacto directo sobre nuestra tranquilidad y, por tanto, nuestra salud mental."

Contar con un seguro puede reducir tiempos de atención

Juana Ramírez señaló que enfrentar una enfermedad compleja como el cáncer puede ser distinto cuando una persona dispone de un seguro de gastos médicos mayores.

Precisó que, si bien la población tiene derecho a recibir atención en el sistema público de salud, una póliza puede facilitar diagnósticos más rápidos, reducir tiempos de atención y ampliar el acceso a medicamentos o tecnologías que aún no se encuentran disponibles en las instituciones públicas.

Explicó que un seguro funciona como un mecanismo de protección financiera frente a enfermedades cuyo costo puede representar un impacto considerable para el patrimonio familiar.

"Una póliza de gastos médicos mayores es un contrato de certeza financiera para cubrir este tipo de enfermedades que no sabemos cuándo se van a presentar."

La prevención también debe comenzar desde edades tempranas

La especialista consideró que las personas jóvenes suelen pensar que las enfermedades graves únicamente aparecen durante la vejez, aunque señaló que esa percepción no siempre corresponde con la realidad.

Como ejemplo, mencionó que actualmente es más frecuente encontrar diagnósticos de cáncer de mama en mujeres jóvenes en México, incluso antes de los 30 años.

En México tenemos mujeres de 27 años diagnosticadas con cáncer de mama."

Por ello, recomendó considerar la contratación de un seguro de gastos médicos desde los primeros años de la vida laboral, cuando el costo de las pólizas suele ser menor.

Finanzas personales y prevención

Durante la entrevista, Ramírez también hizo referencia al libro Finanzas para la vida adulta, de Sofía Macías, como una herramienta para que los jóvenes incorporen hábitos de planeación financiera desde el inicio de su vida productiva.

Concluyó que la salud financiera debe entenderse como un componente del bienestar integral, ya que influye tanto en la capacidad para prevenir enfermedades como en la posibilidad de enfrentar una emergencia médica sin comprometer el patrimonio familiar.