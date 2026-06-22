Violencia en Oaxaca: Atacan a exedil de Miahuatlán con saldo de un muerto y dos heridos

El expresidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, José Alberto Martínez Luna, resultó lesionado por impactos de arma de fuego durante un ataque armado mientras circulaba en la comunidad donde gobernó. Durante el ataque murió un escolta y otro está herido.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que la agresión armada ocurrió la tarde de este lunes sobre la Carretera Federal 175, en la población conocida como Palo de Hule, cerca del crucero de San Juan Bosco, en la región Sierra Sur, donde el ex munícipe resultó herido, así como un segundo escolta. A ambos los reportan estables.

La instancia procuradora de justicia activó los protocolos de actuación ministerial. El personal pericial y de investigación procesa el lugar de los hechos con rigor técnico y científico, a fin de recabar los indicios que permitan establecer la identidad de los atacantes.

En el operativo de seguridad y búsqueda de los presuntos responsables, participan agentes de investigación, elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, se colocan puntos de revisión de manera estratégica para dar con el paradero de los agresores.

El expresidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, José Alberto Martínez Luna. Especial

JUNIO, OLA DE SANGRE EN CONTRA DE LA VIDA DE ALCALDES Y EXALCALDES

El ataque ocurre 12 días después de la agresión armada en contra de Isidro César Figueroa, alcalde actual de Miahuatlán, cuando el 11 de junio pasado realizaban labores de supervisión de obras, junto con otro trabajador del Ayuntamiento, en la avenida Hidalgo del Barrio Arriba, en el centro de Miahuatlán de Porfirio Díaz. La herida no ameritó hospitalización porque no puso en riesgo su vida. Asimismo, el trabajador también resultó herido.

Después, el 13 de junio, el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, de 53 años, fue ejecutado a las puertas de su domicilio por sujetos armados a pesar de contar con elementos de la Policía Municipal encargados de su seguridad.

Al día siguiente, el 14 de junio, el expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz (quien gobernó de 2023 a 2025), fue asesinado a balazos junto a su hijo, Celestino Orocio Cruz. El doble homicidio ocurrió en una obra en construcción de la localidad de Cieneguilla, en la región Costa.