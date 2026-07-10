Asesinan a Benjamín Medrano, exalcalde de Fresnillo

El exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, y exdiputado federal, Benjamín Medrano Quezada, fue asesinado la noche del martes en un establecimiento comercial de Guadalajara, Jalisco, donde sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta le dispararon.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Experiencia y Contra, en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara.

El cuerpo fue identificado hasta este jueves y la Fiscalía de Jalisco confirmó que se trataba del exedil.

Benjamín Medrano fue presidente municipal de Fresnillo de 2013 a 2015 y se convirtió en el primer alcalde abiertamente gay en México.

El exalcalde también era conocido por su faceta como cantante, empresario y organizador de ferias. Además, existían acusaciones en su contra por un presunto fraude de más de 60 millones de pesos relacionado con la Feria Nacional de Zacatecas 2019.