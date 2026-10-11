Asesinan a coordinador municipal de Protección Civil en Escuinapa, Sinaloa

El coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa, Jesús Fráncico López Bibriesca, fue asesinado a balazos en las calles del sector centro de este municipio de Sinaloa, horas después de haber realizado recorridos de supervisión por la zona costera, como parte de las acciones preventivas por la cercanía del huracán “Simón”.

De acuerdo al reporte de las autoridades, López Bibriesca circulaba a bordo de un automóvil al momento de ser interceptado por hombres armadas, quienes le dispararon hasta quitarle la vida.

Al lugar llegaron elementos de las distintas corporaciones e intentaron reanimarlo sin éxito.

Por la mañana, el coordinador de Protección Civil había realizado un recorrido en la playa de Teacapán, junto al alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, y después se trasladaron al lugar donde serían instalados los refugios temporales.

López Bibriesca fue designado en ese cargo, apenas en julio de 2026, y antes se encontraba al frente del departamento de prevención y atención de emergencias de Protección Civil.

Después de confirmar su deceso, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las primeras diligencias y buscar evidencias, pero hasta el momento no han dado a conocer más detalles.

Apenas el 30 de agosto, el subdirector de Tránsito Municipal, Miguel Antonio Zazueta, fue asesinado en este mismo municipio. Sujetos armados le quitaron la vida a las afueras de su domicilio, en la colonia Infonavit Las Fuentes.

Debido al incremento de hechos violentos en Escuinapa, la gobernadora Graciela Domínguez Nava visitó este municipio el viernes 9 de octubre, donde se comprometió a realizar acciones para reducir los incides de violencia en toda la zona sur del estado.