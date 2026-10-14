Hombre mata a su esposa de madrugada y después se quita la vida

Una pareja fue encontrada sin vida la mañana de este miércoles 14 de octubre en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El hallazgo se registró en una casa ubicada en el fraccionamiento Los Cristales, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros informes, la mujer, identificada como Virginia, de 47 años, tenía heridas causadas por arma blanca en diversas partes del cuerpo, mientras que el hombre fue identificado como Pedro, de 50 años.

Las autoridades localizaron en la vivienda una toalla con manchas de sangre y una cuerda con la que, aparentemente, el hombre se quitó la vida.

Mata a su joven pareja frente a sus tres hijos

Una semana atrás, una joven de 27 años de edad fue asesinada en su casa en el municipio de Pesquería, en Nuevo León, y su pareja sentimental es el principal sospechoso del crimen.

La víctima fue identificada como Karla Beatriz Macías Mutuo, originaria de El Salvador; las autoridades buscan a su familia para dar parte de lo acontecido.

El ataque ocurrió durante el fin de semana en un domicilio ubicado en la calle Del Arco, en la colonia Hacienda Montecarlo.

Reportes indican que Karla había sido asesinada por su pareja, ello en frente de sus tres hijos de 12, 8 y 4 años de edad.

Luego de recibir el reporte, autoridades policiacas y elementos de auxilio acudieron al sitio para realizar los trabajos correspondientes. Ahí encontraron el cuerpo de Karla Beatriz, quien fue declarada sin signos vitales.

También se encontraban los tres pequeños, quienes quedaron bajo resguardo del DIF Nuevo León.

El domicilio fue acordonado mientras personal de Servicios Periciales realizaron las investigaciones de rigor.

Aunque se realizó la búsqueda del probable responsable del ataque, hasta el momento no hay información acerca de que haya sido ubicado.

Buscan a familia de Karla Beatriz

A través de redes sociales trascendió el caso de Karla Beatriz, mismo que ha consternado a las familias de Pesquería, pero también a la comunidad salvadoreña en Nuevo León.

A través de estos reportes pudo conocerse que existe una red de apoyo que intenta dar aviso de lo ocurrido a la familia de Karla Beatriz, quien estaría radicando en el país centroamericano.

Las autoridades buscan tener contacto con ellos debido a que es necesario realizar los trámites correspondientes en este tipo de casos; además, para informar acerca de la actualidad que viven los hijos de la víctima. Hasta el momento se desconoce si los allegados a la joven ya están enterados de esta situación.