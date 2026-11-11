Matan a empresario y aspirante de Morena durante cabalgata en Michoacán (VIDEO)

El empresario Eduardo Valdovinos, señalado como aspirante a coordinar los trabajos de Morena en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asesinado a balazos mientras participaba en una cabalgata realizada en la tenencia de Buenos Aires.

El ataque armado quedó registrado en videos grabados por los propios asistentes y difundidos posteriormente en plataformas digitales, en los cuales se perciben al menos ocho detonaciones de arma de fuego que desataron el pánico y llevaron a los participantes a buscar refugio de inmediato.

Cuerpo quedó al interior de una camioneta; contaba con escoltas

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el sitio de la agresión, tras recibir los impactos de bala, el cuerpo de Valdovinos quedó al interior de una camioneta. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si su equipo intentó trasladarlo de urgencia en dicha unidad para recibir atención médica.

Reproducir Matan a empresario y aspirante de Morena durante cabalgata en Michoacán

Testigos del evento indicaron que el empresario acudía acompañado por un dispositivo de seguridad conformado por más de siete escoltas. Horas antes del atentado, la víctima había concedido entrevistas a medios de comunicación locales en las que expuso su diagnóstico sobre las principales necesidades del municipio portuario.

Fiscalía de Michoacán inicia carpeta de investigación

Tras el reporte de la balacera, elementos de distintas corporaciones policiales desplegaron un operativo de resguardo perimetral en la tenencia de Buenos Aires para preservar los indicios balísticos.

Personal pericial y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán acudieron al punto para realizar el levantamiento del cuerpo e integrar la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de esclarecer el móvil del crimen e identificar a los autores materiales e intelectuales.