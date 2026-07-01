Le dan 30 años de prisión por matar a taxista en Oaxaca

Un hombre, identificado como Fila A.D.L., pasará 30 años en prisión por matar a un taxista en Oaxaca.

Como resultado de las investigaciones ministeriales realizadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se obtuvo la sentencia condenatoria por el delito de homicidio calificado cometido en la región de la Costa oaxaqueña.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2019, cuando la víctima, un hombre identificado como J.C.P., circulaba a bordo de un vehículo de transporte público en modalidad de taxi sobre la carretera federal 200 jurisdicción de Santiago Pinotepa Nacional.

Las investigaciones establecieron que, al momento de los hechos, la víctima conducía la unidad de motor, cuando el hoy sentenciado y otra persona viajaban en calidad de pasajeros.

Al obligarlo a detener el vehículo en la vía federal, ambos descendieron de la unidad para posteriormente accionar su arma de fuego en contra de la víctima, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Tras tomar conocimiento del caso, la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto inició las investigaciones correspondientes, desplegando un trabajo coordinado entre agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Vicefiscalía Regional de la Costa.

Derivado de las pruebas aportadas por la FGEO durante las diferentes etapas del proceso penal, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria en contra de Fila A.D.L. por el delito de homicidio calificado.

En audiencia de lectura de sentencia, la autoridad judicial impuso una pena de 30 años de prisión, además del pago correspondiente por concepto de reparación del daño.