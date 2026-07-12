Acude a cita para vender su vehículo y es abordado por motociclistas armados

Un hombre logró escapar de un grupo de estafadores que lo intentaban despojar del dinero que llevaba para comprar un auto; durante la persecución resultó herido en un brazo. El hombre fue citado en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla y llegó a Tlaxcala para pedir ayuda.

Los hechos se registraron la tarde de este domingo cuando un hombre fue citado a través de Facebook para la concretar la compra de un auto en San Martín Texmelucan, al llegar al punto se percató que estaba siendo rodeado por sujetos en motocicletas que pretendían despojarlo del dinero, el hombre decidió escapar.

Durante su intento por escapar de los ladrones, se percató que no solo era perseguido por los motociclistas, hombres abordo de una unidad color rojo tipo Xeverus, quienes a punta de pistola intentaron despojarlo de sus pertenencias y del fuerte botín en efectivo que llevaba para la transacción, además los sujetos le dispararon al hombre logrando herirlo en un brazo.

Sin embargo, el hombre no detuvo su marcha y fue hasta el municipio de Santa Cruz Tlaxcala en la carretera Apizaco-Tlaxcala cuando detuvo su marcha para pedir ayuda, debido a l herida que presentaba en el brazo.

Al lugar acudieron los servicios de emergencia, quienes valoraron la herida y brindaron atención medica en el lugar.

La zona fue fuertemente resguardada por elementos de la Policía Municipal de Santa Cruz Tlaxcala y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dando paso a los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las primeras indagatorias.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a evitar caer en este tipo de trampas, ya que no solo ponen en riesgo parte de su patrimonio, sino también la vida, ya que en la entidad se han registraron al menos cuatro víctimas mortales con este modus operandi.

Caen exreos por asaltar a familia

En junio pasado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a tres sujetos posiblemente relacionados en el robo de dinero en efectivo a familia que pretendía comprar un auto ofertado en una red social, quienes fueron citados en calles de la colonia Consejo Agrarista Mexicano de la alcaldía Iztapalapa.

La acción se llevó a cabo cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente reportaron a los oficiales que estaban en campo un robo en proceso en el cruce de las calles Segunda Cerrada de Fresno y Encino, por lo que acudieron de inmediato al lugar.

Al llegar al sitio, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 53 años y un hombre de 54 años de edad, quienes informaron que fueron citados en el lugar para la supuesta compra de un vehículo que vieron anunciado a través de una red social, por lo que acudieron a bordo de un taxi por aplicación”, dio a conocer la SSC.

Después de llegar al lugar, el hombre y la mujer fueron sorprendidos por cinco sujetos que usaron un arma de fuego para amedrentarlos, los despojaron de los objetos de valor y del dinero que llevaban consigo y se dieron a la fuga.

Sin embargo, los policías en colaboración con los monitoristas del C2 Oriente, ubicaron a los delincuentes unas calles más delante, los alcanzaron y realizaron una revisión preventiva de acuerdo al protocolo de actuación policial.

Allí encontraron una cartera color negro, un monedero, una mochila, dinero en efectivo e identificaciones de los afectados.

Por estos hechos, los elementos de la SSC detuvieron a tres hombres de 23, 24 y 25 años de edad y los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La SSC dio a conocer que el detenido de 23 años cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino en el año 2025, una ocasión por robo calificado y otra por robo agravado, portación de arma de fuego y tentativa de homicidio, además de una presentación al Ministerio Público por posesión de mariguana en el año 2018.

También en el año 2025, por el delito de robo calificado, portación y disparos de arma de fuego y tentativa de homicidio, el detenido de 25 años fue ingresado al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.