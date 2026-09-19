Aseguran tres toneladas de almeja en veda y fentanilo en Baja California Sur

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a dos personas y aseguraron un vehículo que transportaba cerca de tres toneladas de almeja chocolata, especie sujeta a veda en Baja California Sur.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de inspección y vigilancia pesquera realizado en las inmediaciones de La Paz, como parte de las acciones destinadas a combatir la extracción, posesión, traslado y comercialización ilegal de productos marinos regulados.

Durante la revisión de una camioneta tipo van, localizada cerca de la carretera federal La Paz-Los Cabos, los agentes encontraron el cargamento de almeja chocolata. En el interior de la unidad también fueron descubiertos 109 cartuchos útiles de diferentes calibres y 12 casquillos percutidos.

Elementos de Semar aseguraron tres toneladas de almeja chocolata en veda y pastillas con características de fentanilo durante un operativo en La Paz, BCS. Especial

Además, las autoridades localizaron 200 pastillas azules con características similares a las del fentanilo. La composición de las tabletas deberá confirmarse mediante los análisis periciales correspondientes.

Los dos ocupantes de la camioneta fueron detenidos y notificados de sus derechos. Posteriormente, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, junto con el vehículo, el producto pesquero, las municiones y las pastillas aseguradas.

La representación ministerial continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de los implicados, así como la procedencia y el destino del cargamento.