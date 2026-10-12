Aseguran una tonelada de mariguana en la Sierra Tarahumara

El Ejército Mexicano aseguró cerca de una tonelada de mariguana en la comunidad de Santa Rosa en el municipio de Parral, en la Sierra Tarahumara.

El descubrimiento y posterior destrucción se dio luego que se dieron hechos violentos en la mencionada localidad, en los que resultaron lesionados por proyectiles de arma de fuego tres hombres que fueron trasladados a recibir atención médica a diferentes nosocomios de Parral.

La bodega en donde se encontraban los lesionados sufrió daños en su fachada por proyectiles de arma de fuego, por lo que, al estar atendiendo dicho suceso, los agentes se percataron que se desprendía un fuerte olor a mariguana, tomando las debidas precauciones se acercaron al lugar y lo resguardaron hasta obtener la orden de cateo con la que se ingresó.

Ahí aseguraron en el interior 57 costales los cuales contienen mariguana, con un total de 983 kilogramos, además:

1 báscula

⁠ 1 empacadoras

⁠ 1maquina selladora al vacío

⁠ 7 citas adhesivas de diversos colores

⁠ 6 moldes de metal

⁠ 2 prensas hechizas

Cabe hacer mención que dos de las personas lesionadas fallecieron mientras recibían atención médica.

Por lo que autoridades ya abrieron una carpeta de investigación por los homicidios.