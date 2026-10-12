Golpe al narcotráfico en Oaxaca: García Harfuch informa decomiso de 1.2 toneladas de cocaína

Una operación marítima coordinada entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Costera de Estados Unidos permitió el aseguramiento de aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína y la detención de seis personas frente a las costas de Oaxaca, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el funcionario dio a conocer los resultados del operativo, en el que participaron autoridades mexicanas y estadunidenses como parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas por vía marítima.

García Harfuch destacó que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones realizadas en aguas nacionales.

El secretario subrayó que estos decomisos representan millones de dosis de droga que no llegan a comercializarse en las calles, además de impedir que las organizaciones criminales obtengan recursos económicos para fortalecer sus actividades ilícitas.

De acuerdo con el funcionario, el dinero proveniente del narcotráfico es utilizado por estos grupos para adquirir armas, corromper a autoridades y reclutar o cooptar a jóvenes, factores que contribuyen a la generación de violencia en el país.

Coordinación entre México y Estados Unidos

El aseguramiento frente a las costas de Oaxaca se realizó mediante la colaboración entre la Secretaría de Marina y la Guardia Costera estadounidense, en una acción dirigida a interceptar cargamentos de droga que son trasladados por rutas marítimas.

La detención de seis personas y el decomiso de la sustancia forman parte de los resultados presentados por García Harfuch en materia de combate al narcotráfico.

Con este operativo, las autoridades federales destacaron la importancia de mantener la vigilancia en las costas mexicanas y fortalecer la cooperación internacional para frenar el trasiego de estupefacientes y debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.