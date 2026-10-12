¿Por qué no dejan de llamarte para venderte algo?

El teléfono suena. Contestas y alguien intenta venderte una tarjeta de crédito, un plan telefónico o un paquete vacacional. Rechazas la oferta, cuelgas y, días después, recibes otra llamada parecida.

Aunque parezca una molestia inevitable, existen mecanismos gratuitos para solicitar que las empresas dejen de utilizar determinados datos de contacto con fines publicitarios.

Pero hay algo importante: registrarte no significa bloquear automáticamente todas las llamadas. Cada mecanismo tiene un alcance diferente y hay situaciones en las que las comunicaciones pueden continuar.

Dos registros para distintos tipos de publicidad

En México funcionan dos registros oficiales: el REPEP, administrado por Profeco, y el REUS, de Condusef.

La diferencia está en el tipo de publicidad que deseas restringir.

¿Quieres comenzar el trámite? Estos son los accesos oficiales:

Publicidad comercial: Inscríbete en el REPEP de Profeco.

Publicidad financiera: Inscríbete en el REUS de Condusef.

Ambas inscripciones son gratuitas. Puedes utilizar los dos registros si recibes publicidad comercial general y promociones financieras.

REPEP: para comercios, telecomunicaciones y turismo

El Registro Público para Evitar Publicidad permite inscribir números telefónicos fijos o móviles para solicitar que los proveedores comprendidos en estos sectores no envíen publicidad mediante llamadas o mensajes de texto.

No necesitas proporcionar tu nombre, RFC ni identificación oficial en el formulario de inscripción que utiliza Profeco.

La inscripción tiene vigencia indefinida y no requiere renovarse periódicamente.

El REPEP permite registrar gratuitamente números fijos o móviles para restringir publicidad de comercios, telecomunicaciones y turismo. Su inscripción tiene vigencia indefinida. Alexandro Medrano

REUS: para bancos y otras instituciones financieras

Si las llamadas provienen de instituciones financieras que ofrecen tarjetas, créditos, seguros u otros productos, el mecanismo correspondiente es el Registro Público de Usuarios de Condusef.

A diferencia del REPEP, este registro también permite restringir correos electrónicos publicitarios y determinados datos de contacto laborales.

Además, contempla la posibilidad de señalar hasta dos instituciones financieras de las que sí se desea continuar recibiendo promociones.

La inscripción al REUS tiene una duración de dos años y debe renovarse si se desea mantener la restricción después de ese periodo.

El REUS permite registrar gratuitamente teléfonos y correos electrónicos personales o laborales para restringir publicidad de bancos y otras instituciones financieras. Alexandro Medrano

¿Por qué siguen llegando llamadas después de registrarte?

Una de las principales razones es que los registros no producen efectos inmediatamente.

Profeco establece que la inscripción al REPEP surte efectos después de 30 días naturales.

Condusef utiliza un plazo de referencia de 45 días naturales para el REUS. Su operación también depende de las fechas de actualización establecidas para las instituciones financieras.

Por eso, recibir publicidad pocos días después de registrarte no necesariamente significa que una empresa esté incumpliendo las reglas.

También debes considerar que estos mecanismos no funcionan como aplicaciones para bloquear números telefónicos. Son registros que las empresas comprendidas en su ámbito deben consultar y respetar.

El REPEP surte efectos después de 30 días naturales y tiene vigencia indefinida. Condusef señala 45 días naturales como plazo de referencia para el REUS, cuya inscripción dura dos años. Alexandro Medrano

¿Aceptaste recibir publicidad sin darte cuenta?

Otra posible explicación es el consentimiento.

Al contratar un servicio, solicitar una tarjeta o adquirir un producto, puedes autorizar que una empresa utilice tus datos de contacto para enviar promociones.

En ocasiones, esta autorización aparece dentro de las condiciones de contratación o en los avisos relacionados con el tratamiento de datos personales.

En el caso del REPEP, el consentimiento expreso otorgado a un proveedor puede constituir una excepción a la restricción publicitaria.

Por eso, además de inscribirte en los registros, es conveniente revisar qué autorizaciones has concedido y solicitar que dejen de utilizar tus datos para fines publicitarios cuando corresponda.

No todas las llamadas están sujetas a las mismas reglas

Una llamada para ofrecer un producto no tiene la misma finalidad que una gestión de cobranza, una encuesta o una comunicación necesaria para prestar un servicio contratado.

Por ejemplo, si un banco llama para ofrecerte una tarjeta, puede tratarse de publicidad financiera. Si llama para gestionar un adeudo, se encuentra ante una situación distinta.

Cuando existen prácticas indebidas de cobranza financiera, Condusef cuenta con el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO), un mecanismo diferente del REUS.

Tampoco deben confundirse las llamadas comerciales con los intentos de fraude o suplantación de identidad. Estos requieren medidas de seguridad y canales de denuncia específicos

.¿Qué puedes hacer si las llamadas no se detienen?

Cuando ya transcurrió el plazo aplicable y continúas recibiendo publicidad de empresas comprendidas en los registros, puedes reunir información para presentar una denuncia o un aviso de infracción.

Conviene conservar el número desde el que llamaron, la fecha, la hora, el nombre de la empresa, el producto o servicio ofrecido y cualquier evidencia disponible.

Una captura del historial de llamadas puede ser útil, pero también se deben identificar los datos que solicita la autoridad.

Si continúan las llamadas publicitarias no deseadas después de cumplirse los requisitos aplicables, conviene conservar número telefónico, fecha, hora, empresa y evidencias para presentar un reporte ante la autoridad correspondiente. Alexandro Medrano

¿Dónde denunciar?

Profeco dispone de un procedimiento para reportar llamadas y mensajes publicitarios que incumplan las restricciones del REPEP.

Hay una precisión importante: aunque el registro surte efectos después de 30 días naturales, el portal de denuncias de Profeco establece como requisito de procedencia que hayan transcurrido 30 días hábiles desde la inscripción.

Consultar el procedimiento de denuncia del REPEP.

Presentar una denuncia en línea ante Profeco.

Condusef permite presentar un Aviso de Infracción por determinadas comunicaciones publicitarias financieras que continúan pese a las restricciones del REUS, una vez transcurrido el plazo correspondiente.

Consultar información sobre el REUS y el Aviso de Infracción.

Ninguno de los dos registros garantiza que desaparezcan absolutamente todas las llamadas. Sin embargo, inscribirte, revisar las autorizaciones publicitarias y conservar evidencia de posibles incumplimientos son medidas concretas para recuperar mayor control sobre tus datos de contacto.

Fuentes: Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Registro Público para Evitar Publicidad, preguntas frecuentes y procedimiento de denuncia; Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Registro Público de Usuarios y disposiciones aplicables.