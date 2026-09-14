Aseguran centro de falsificación de documentos y placas en Hidalgo

Un operativo conjunto de autoridades estatales y federales derivó en el aseguramiento de un inmueble en el fraccionamiento Valle Diamante Plus en Pachuca, Hidalgo, donde presuntamente se realizaban actividades relacionadas con la alteración y reproducción ilegal de documentos y elementos de identificación vehicular.

La intervención estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes realizaron un cateo en el inmueble señalado.

Durante la diligencia fue detenido un hombre identificado con las iniciales C. A. G. R., quien fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, en el sitio fueron encontrados diversos artículos presuntamente utilizados para modificar o reproducir documentos relacionados con vehículos, entre ellos placas y tarjetas de circulación.

Algunas de las placas aseguradas contaban con reporte de robo vigente.

También fueron localizadas etiquetas que, según las investigaciones iniciales, podrían haber sido empleadas para replicar documentación vehicular y licencias.

Como parte del aseguramiento, las autoridades incautaron además una motocicleta y dos automóviles, un Chevrolet Jetta y un Chevrolet Onix.

En este último fueron detectadas presuntas alteraciones en sus medios de identificación, por lo que el vehículo quedó sujeto a las diligencias periciales correspondientes.

Tanto los objetos asegurados como la persona detenida fueron entregados a la autoridad ministerial, instancia que continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará las acciones legales que correspondan.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para conocer la dimensión de las actividades que presuntamente se efectuaban en el inmueble, así como establecer si detrás de estas operaciones existe una red más amplia o la participación de otras personas.