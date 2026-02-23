Aseguran armas y autos de lujo del CJNG en Tlaxcala

Autoridades aseguran tres autos y armamento ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tlaxcala.

Además, un hombre de 37 años también fue detenido en la comunidad de la Aurora en el municipio de Teoeyanco.

Fue un operativo en el que participaron Fuerzas Federales, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, donde lograron el aseguramiento de tres vehículos de lujo en la comunidad de La Aurora.

Estos vehículos se encuentran integrados en una carpeta de investigación vigente por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio, vinculados presuntamente con la célula delictiva conocida como “Los Pescados”.

De acuerdo con la Carpeta de Investigación por homicidio UIHOM-N/34/2025, el ahora imputado declaró ante las autoridades haber sido amenazado por sujetos fuertemente armados para custodiar los vehículos.

En su testimonio, refirió que bajo advertencias de violencia y la exhibición de armas de fuego cortas, los delincuentes afirmaron pertenecer a la mencionada estructura criminal para obligarlo a colaborar.

Tras su detención, fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de la FGJE para iniciar con el proceso legal correspondiente.

Fuerzas federales que participaron en el operativo Foto: Especial

Operativo contra 'El Mencho' dejó 25 bajas de la GN

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, brindó esta mañana un informe sobre el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Jalisco.

En este sentido, el funcionario entre otras cosas habló sobre el número de fallecidos que se dieron en el marco de dicha operación encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en conjunto con la Guardia Nacional (GN) y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

Reveló que en Jalisco se reportaron seis agresiones, donde perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía estatal, además de una víctima civil.

También apuntó que 30 integrantes de la delincuencia organizada perdieron la vida en distintos enfrentamientos derivados de los hechos, mientras que sólo dos elementos de la Defensa resultaron heridos.

JCS