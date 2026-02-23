Acapulco recupera de a poco la normalidad; hay calles semivacías, pero con comercios abiertos

Este lunes, el puerto de Acapulco poco a poco intenta regresar a la normalidad después de los hechos violentos donde hombres armados incendiaron camiones y camionetas del servicio público en varios puntos de la ciudad este domingo.

Aunque las calles lucen semivacias, no hay el tráfico normal que caracteriza el inicio de la semana y muchas escuelas públicas y privadas suspendieron labores ante el temor de que se presentaran hechos violentos, la mayoría de los comercios abrieron sus puertas, los supermercados que el domingo cerraron, nuevamente ya están trabajando.

En Zihuatanejo, también la ciudad está volviendo a la normalidad después de que el domingo fueron incendiados varios vehículos del transporte público y autos privados.

El transporte foráneo de pasajeros también opera de manera normal en todo el estado con salidas a diferentes ciudades de Guerrero y a la Ciudad de México (CDMX).

En todo el estado es notorio el reforzamiento de patrullaje por parte de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Abierto de Acapulco se mantiene firme

El Abierto Mexicano de Tenis 2026, en Acapulco, se mantiene firme y continuará sus actividades confirme a lo planeado pese a las versiones de la suspensión del evento; la Primera Ronda arranca este lunes 23 de febrero.

Alzando la voz ante diversas versiones que comenzaron a circular en medios de comunicación y redes sociales, el Abierto Mexicano de Tenis 2026 fue contundente e informó que toda la programación se mantiene conforme a lo publicado en días anteriores.

El Abierto Mexicano informa que es falso el comunicado que circula en algunos medios y redes sociales sobre la supuesta cancelación del evento debido a temas de seguridad en Jalisco”.

De igual manera, el órgano rector del evento aseguró que esto no significa que hagan caso omiso a la grave situación que se vive en México, por lo que se mantendrán en constante comunicación con cada una de las entidades correspondientes para seguir los pasos necesarios y resguardar la seguridad de cada uno de los jugadores y aficionados.

El evento continúa conforme a lo programado y a la operación del torneo que se desarrolla con normalidad. Nos mantenemos en coordinación y comunicación permanente con las autoridades federales, estatales y municipales, bajo los protocolos de seguridad establecidos”.

Finalmente, pidiendo que se mantengan informados a través de los canales oficiales de comunicación, el Abierto Mexicano de Tenis a celebrarse en Acapulco busca un nuevo campeón, mismo por el que contenderá el mexicano Rodrigo Pacheco.

En Hidalgo reanudan clases

En el estado de Hidalgo se informó que este martes se restablecerán las clases presenciales en los 11 municipios donde el lunes se aplicó una suspensión preventiva de actividades escolares.

Los municipios donde se suspendieron clases fueron Tula de Allende, Tepeji del Río de Ocampo, Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón, Atotonilco de Tula, Francisco I. Madero, Ajacuba, Tetepango, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan.

El titular de la dependencia, Natividad Castrejón Valdez, señaló que la decisión se tomó luego de recibir un reporte actualizado por parte de las autoridades de seguridad, en el que se concluyó que existen condiciones para el desarrollo normal de la jornada escolar.

La medida preventiva había sido implementada ante la posibilidad de afectaciones en la movilidad o situaciones que pudieran representar algún riesgo para estudiantes, personal docente y administrativo, a causa de la muerte de “El Mencho”, extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la Secretaría, dichos escenarios no se presentaron, por lo que se determinó reanudar actividades en modalidad presencial.

Con el regreso a clases en estas demarcaciones, los 84 municipios de Hidalgo operarán de manera regular en el sistema educativo estatal.

