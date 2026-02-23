SICPA obtiene una importante adjudicación europea para el programa de sellos fiscales para vapeo del Reino Unido

Basándose en la experiencia demostrada de SICPA en la implantación de sistemas seguros de T&T para productos sujetos a impuestos especiales y aprovechando las avanzadas capacidades de impresión de seguridad de Cartor, el consorcio ofrecerá una solución robusta que combina características de seguridad de nivel bancario con sistemas digitales de última generación para combatir eficazmente el comercio ilícito de productos de vapeo.

La solución permitirá a HMRC respaldar la recaudación de impuestos especiales, reforzar el cumplimiento normativo del mercado, proteger a los consumidores y fortalecer su lucha contra el comercio ilícito.

Tras un proceso de contratación en varias fases iniciado por HMRC en julio de 2025, el consorcio fue designado tras una evaluación detallada de las propuestas técnicas y financieras. El proyecto tendrá una duración inicial de cinco años, con opción a una prórroga adicional de un año. El sistema se implantará por fases, comenzando con un sello fiscal transitorio a partir de abril de 2026, seguido de un sello mejorado respaldado por una solución completa de trazabilidad desde octubre de 2026.

Cartor será responsable de la impresión de los sellos fiscales, incluyendo los elementos esenciales de seguridad. SICPA complementará estos con características adicionales de seguridad material y digital que reforzarán aún más la solidez del sistema, además de gestionar la codificación de los sellos fiscales y las soluciones de software de trazabilidad. Su función también incluye la gestión del registro de partes interesadas y productos, los procesos de pedido y pago de sellos fiscales, así como la recopilación de datos y la supervisión del cumplimiento normativo para HMRC a lo largo de toda la cadena de suministro de productos de vapeo. Las avanzadas capacidades de inteligencia digital de mercado de SICPA permitirán además identificar patrones sospechosos y posibles focos de fraude, mientras que los dispositivos de auditoría para las autoridades competentes y las aplicaciones de verificación para consumidores contribuirán a combatir el fraude y las falsificaciones.

"Nos complace apoyar a His Majesty’s Revenue and Customs en su misión de proteger el mercado frente al comercio ilícito, basándonos en décadas de experiencia en sistemas seguros de trazabilidad para productos sujetos a impuestos especiales y en el éxito de nuestros programas en todo el mundo", declaró Philippe Amon, presidente y CEO de SICPA.

"Cartor se enorgullece de colaborar con SICPA para llevar a cabo este importante programa para HMRC", afirmó Andrew Brigham, director general de Cartor. "Al combinar nuestras fortalezas complementarias, esta alianza ofrece una solución de confianza para nuestro cliente y el mercado británico de vapeo, al tiempo que respalda los esfuerzos del Reino Unido para proteger tanto los ingresos públicos como a los consumidores".