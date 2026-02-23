Gabinete de Seguridad descarta bloqueos en Apatzingán

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México descartó que se estén realizando bloqueos carreteros, por parte de grupos del crimen organizado, en el municipio de Apatzingán, Michoacán, y agregó que se atiende otros en Coalcomán y Aguililla.

Respecto a reportes sobre supuestos bloqueos en Michoacán, se informa que no hay registros de vehículos incendiados en Apatzingán.

En Coalcomán y Aguililla se registró la quema de 4 y 3 vehículos, respectivamente; todos fueron sofocados, sin obstrucción a las vías de comunicación”, indicó el organismo de seguridad.

Tras el operativo realizado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tapalpa, Jalisco, que concluyó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, integrantes de este grupo delictivo realizaron 252 bloqueos carreteros en 20 entidades, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Una de las entidades donde ocurrieron estos bloqueos fue en Michoacán, estado natal de “El Mencho”, también conocido como “El Señor de los Gallos”, quien nació en el poblado de Chila, en Aguililla, en 1966.

El Gabinete de Seguridad informó este lunes que mantiene presencia operativa en la zona de Michoacán, en coordinación con autoridades locales, para atender los bloqueos y garantizar la seguridad de la población.

EU elogia al Gobierno de México

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su oficina contra el terrorismo, elogió este lunes al Gobierno de México por la operación militar en Jalisco que resultó en la eliminación de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización designada por la administración Trump como terrorista.

Honramos la valentía y el sacrificio del personal militar y policial de México en esta lucha y elogiamos su decisiva ejecución de esta operación”, destacó en un mensaje.

En tanto, el embajador norteamericano, Ron Johnson, lamentó la pérdida de vidas humanas de elementos federales durante el operativo para abatir al líder del CJNG.

Su valentía, compromiso y servicio nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias. Quienes hemos portado el uniforme comprendemos el dolor de perder a un hermano o hermana en el cumplimento del deber, pero su sacrificio nunca es en vano. Sus acciones contribuyen a que nuestras familias - y las suyas - vivan con mayor paz y seguridad. Nos unimos a nuestros colegas mexicanos para honrar su memoria hoy y siempre”, subrayó.

Advirtió que los Estados Unidos se mantienen firmes junto a las autoridades mexicanas en la responsabilidad compartida de frenar la violencia que amenaza y envenena a las poblaciones en ambos lados de la frontera.

Expresó su mayor respeto "a los funcionarios mexicanos que sirven con honor, para que otros puedan vivir en paz. Reconozco a los integrantes de las fuerzas armadas que enfrentan a las organizaciones criminales con valentía y profesionalismo".

Que Dios los bendiga y los proteja", añadió.

Sheinbaum se reúne con su gabinete en Palacio Nacional

Por Arturo Páramo

La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional para determinar las acciones que se realizarán para enfrentar la violencia generada tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

El encuentro fue convocado a las 13:00 horas en Palacio Nacional, por lo que la presidenta se mantiene en reunión con sus secretarios de Estado.

De acuerdo con Martí Batres, director del ISSSTE, los integrantes del gabinete hicieron un reconocimiento a las fuerzas armadas por el operativo que culminó con el abatimiento de Rubén “N” “El Mencho”.

jcp